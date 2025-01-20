Gümüşdağ, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Spor

Gümüşdağ, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Gümüşdağ, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Başakşehir FK Başkanı Gümüşdağ, 2024 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflara oy verdi.

20.01.2025 11:16
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde oyunu "Kafa topu" fotoğrafına verdi.

Gümüşdağ, "Spor" kategorisinde oyunu RAMS Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı mücadelede yaşanan hava topu mücadelesi sırasında Hakan Burak Altunöz tarafından çekilen "Kafa topu" fotoğrafından yana kullanırken "Oyuncularımız Opoku ve Deniz'in çetin mücadelelerinden dolayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı olarak beğendiğim fotoğraf bu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafına oy veren Başkan Gümüşdağ, "Günlük hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafını beğendiğini belirtti.

"Fotoğraflar her seneki gibi çok güzel"

Gümüşdağ, bu seneye özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde oyunu Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafından yana kullandı.

"Fotoğraflar her seneki gibi çok güzel." diyen Gümüşdağ, "Özgürlük kulesi" fotoğrafına ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle bu çok anlamlı. Özgür Suriye Ordusu'nun sonradan adı Suriye Milli Ordusu oldu ve 12-13 yıl büyük mücadele verdiler. Yüz binlerce kimyasal silah kullanılan bir zulmü hepimiz televizyonlardan seyrettik, içler acısı bir durumdu. İnsandan daha kıymetli bir şey yok, inşallah bir an evvel Suriye Devleti kendi ayaklarının üzerine kalkar, bunun da startı verildi. Burada misafir ettiğimiz milyonlarca kardeşimizin de acılarını sıkıntılarını biliyoruz. Bu, beni çok etkileyen bir fotoğraf oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gümüşdağ, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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