Yenice Köyü\'nde Voleybol Şenliği

Gümüşhane merkeze bağlı Yenice Köyü, 33 yıldır süregelen geleneksel kar üstünde voleybol şenliğine bu yıl anlamlı bir boyut kattı. Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte, kışın tüm çetin koşullarına rağmen yıllardır yaşatılan etkinlik, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Gümüşhaneli milli futbolcu Ahmet Çalık anısına düzenlendi.

Denizden 2 bin 100 metre yükseklikte yer alan ve kış mevsiminin çetin geçtiği köyde yıllar önce başlayan kar üstünde voleybol etkinliği bu yıl şenlik havasında geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Yıllar önce köyün gençleri ve yaşlılarının takım kurarak 1 metreden fazla karı temizleyip ağaçtan direk, saman balyası ipinden de file yaparak başlattığı gelenek bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla şenlik havasında düzenlendi.

Türk sporunun efsane isimlerinden, Gümüşhaneli milli futbolcu Ahmet Çalık'ın adına düzenlenen 33. Kar Voleybolu Şenlikleri köy girişinden şenlik alanına kadar metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Beyazla kırmızı ne kadar güzel yakışıyor" diyerek her tarafın bembeyaz olduğu bir ortamda ay-yıldızlı bayrağı köyün girişinden buraya kadar taşıyarak bu güzelliğe hep birlikte şahit olduklarını söyledi.

"Ahmet Çalık kardeşimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anma fırsatında bulunmuş oluyoruz"

Şenliğin bu 33'üncüsünün düzenlendiğini hatırlatan Vali Baruş, "Bu bölgenin çocuğu olan ve A Milli Takımımızın çok önemli bir parçası olan Ahmet Çalık kardeşimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anma fırsatında bulunmuş oluyoruz. Böyle ahlak abidesi sporcuların ülkemiz için daima var olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan yürüyüş ve şenlikler vesilesiyle ortaya konulan beraberlik ve bayrak sevgisinin bayrağa saygısızlık yapma haddinde bulunanlara verilen en güzel cevaplardan birisi olduğunu kaydeden Vali Baruş, "Bu millet mayasını bayrakla yoğurmuştur, bayrakla yaşayacaktır, bayrakla ölecektir. Bizim kabirlerimizin başında bayraklarımız dalgalanıyor. Bu dağların başında Gümüşhane'nin her bir köyünde şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Bundan gurur duyuyoruz. Çünkü bayrak bu ülke için, bu vatan için, bu millet için her şey. Bayrak bizim mukaddes değerlerimizi temsil eder. Bayrağımızın kızıl renginde, al renginde şehitlerimizin kanını görüyoruz. Düşünün ki bu bayrak uğruna on binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca vatan evladı hiç düşünmeden kendini toprağın kara bağrına attı. İşte şehitlerimizin kanını gördüğümüz bu bayrağa kıyamete kadar sahip çıkacağız ve o göklerimizde dalgalanmadıkça rahat bulamayacağız. ve göklerimizden hiçbir zaman bayrağımız inmeyecek, minarelerimizden de onun gölgesinde hiçbir zaman ezanlarımız susmayacak. Biz bayrağımızı çok seviyoruz ve onun uğruna her zaman canımızı vermeye daima hazırız. Gümüşhane de bunun en bariz örneği olan bir ildir. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Şehitlerimizin yolundan gitmek için hepimiz azmetmişiz. Onların fedakarlığı bize daima rehber olacaktı" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin ferdi olmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Şenliklerin bir araya gelmek için birer vesile olduğuna değinen Vali Baruş, "Buradaki kardeşliği, birliği, beraberliği şenlik günlerinde de, yas günlerinde de, üzüntü günlerinde de bir arada sergileyen büyük bir milletiz. Bu milletin ferdi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu şenliği tertip eden başta Yenice köyü muhtarlığımıza teşekkür ediyorum. Geleneksel olarak devam ettiren köylülerimize çok teşekkür ediyorum. Yine bu şenliğin düzenlenmesinde önemli katkıları olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Şenliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi bayraksız bırakmasın, Allah bizi vatansız bırakmasın ve yolumuzu daima açık kılsın diyorum" diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, şenliğe emek veren, katkı koyan herkese teşekkür ederek, "Ahmet Çalık Türk sporunun ahlak abidelerinden bir kardeşimizdi" dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ise "Ahmet Çalık bu toprakların yiğit evladıydı, çok başarılı bir sporcumuzdu. Şehrimizi ahlakıyla, duruşuyla en güzel şekilde temsil etmişti. Ruhu şad olsun diyorum. Buraya su getirmek kadar, yol getirmek kadar bu etkinlikler de çok önemli" diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de bu yılki şenliğin farklı bir konseptte, bayrağın ön plana çıkarıldığı bir etkinlik olduğunu belirterek, "Sırtını nereye dayarlarsa dayasınlar, gücünü nereden alırlarsa alsınlar bu topraklarda Türk devletinin koyduğu kurallar ve kaideler dışında bir yerlere güvenerek bu kurallara ve devletin ana yapısına kafa tutan herkese geçmişte ne yapıldıysa bugün de o yapılır, gelecekte de o yapılacaktır" sözleriyle milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Köy muhtarı Bayram Durdu ise "Ahmet Çalık anısına düzenlediğimiz 33. Yenice Köyü Kar Şenliği ve Voleybol Şenliklerine hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir anlamlı özel günde sizleri aramızda görmekle, misafir etmekten son derece mutluluk duyarız. Katılımlarınızla hepinize teşekkür eder iyi eğlenceler dilerim" ifadelerini kullandı.

Ağa giydirme ve etkinliğe katkı sunanlara plaket takdim edilmesinin ardından maç programı belirlenip kurallar açıklanarak kar üstünde voleybol müsabakaları başladı.

İlk maçta protokol üyeleri ile köy takımı arasındaki dostluk maçıyla başlayan müsabakalarda 8 takım kıyasıya mücadele etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in kayak yaptığı, çocukların kızaklarla kaydığı şenlikte, Gümüşhane Off-Road ekibi de özel donanımlı araçlarıyla kar üstünde adrenalin dolu bir gösteri sundu.

Katılımcılara ikram edilen sıcak çay ve yöresel yemekler, dondurucu soğukta içleri ısıttı.

Etkinliği organize eden köy sakinlerinden Erdem Durdu, "Bu sene düzenlemiş olduğumuz 33. Kar Voleybolu etkinliğimizi milli takım futbolcumuz rahmetli Ahmet Çalık anısına düzenlemiş olduk. Bununla ilgili güzel bir etkinlik oldu. Dışarıdan katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Etkinlik kapsamında cumartesi akşamı gelip sahayı hazırlık yaptık, süslemelerimizi yaptık, bayraklarımızı astık, filemizi taktık. Hazırlığımızı yaparak bir sonraki güne, pazar gününe hazırlık yaparak etkinliğimizi başlatmış olduk. Bu etkinlik daha çok daha önce iki direk arası kendir bağlanarak oynanıyordu. Yıllardır, biz çocukluğumuzda da olan bir şeydi bu. Sonraki gelen yıllarda balya ipiyle yaptık. Yani o zaman filemiz yoktu, topumuz dahi bile çok yoktu. Daha sonraki dönemlerde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün, Gümüşhane Üniversitesi'nin, belediyemizin, valiliğimizin destekleriyle top temin edildi, file temin edildi. Bununla ilgili bu son haline geldi. Bu sene de bunu daha bir kapsamlı bir şekilde yapmış bulunmaktayız" dedi.

Hanefi Durdu ise "Köyümüzde kış şenliklerini icra ediyoruz. Geçmişten gelen geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Daha geniş çaplı yapıyoruz, daha da ilerisini yapacağız inşallah. Gelen misafirlerimize yemeğimizi, çayımızı her şeyimizi paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da paylaşacağız. Çocuklara aktaracağız. Geçmişte voleybol oyuncularımız vardı, onlar bizlere aşıladı. Biz de böyle devam ettiriyoruz. Önceki yıllarımıza göre vatandaşımızın biraz daha ilgisi arttı. Yani bunun daha çok olacağına eminiz" diye konuştu.

Ahmet Çalık'ın memleketi komşu köy Çalık köyü muhtarı Zekai Çalık da "Bu etkinliklerde köyümüz insanı ülkemizin çok büyük bir değeri Ahmet Çalık adına düzenledikleri için çok mutluluk duyuyorum. Kendilerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ahmet Çalık ülkemiz ve bölgemiz için müthiş bir değerdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugünkü etkinlikte Ahmet'imizin isminin verilmesi, onun adına düzenlenmesi çok sevindirici. Ahlakıyla, duruşuyla hakikaten ülkemiz için, bölgemiz için çok müthiş bir değerdi" değerlendirmesinde bulundu.

İl merkezine 43 kilometre uzaklıktaki köyde düzenlenen şenliğe Vali Aydın Baruş, Milletvekilleri Av.Celalettin Köse, Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Av. Eşref Balki, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. - GÜMÜŞHANE