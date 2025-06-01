Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım - Son Dakika
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Spor

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
01.06.2025 15:47
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Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, Süper Lig'de genel sezona ve geleceğe dair açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon ilk 11'de forma giymek istediğini söyleyen tecrübeli kaleci, ''Hocamıza buradan da söyleyeyim, onun işini baya bir zorlaştıracağım. Sabırsızlıkla kamp dönemini bekliyorum. Kim oynarsa oynasın her zaman Galatasaray'ın başarısı öndedir.'' dedi.

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan Galatasaray'da tecrübeli kaleci Günay Güvenç, Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Sezonu değerlendiren Güvenç, geleceğe dair de çarpıcı açıklamalarda bulunarak meydan okudu.

GÜNAY GÜVENÇ'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray'dan ilk teklifi aldığınızda neler hissettiniz? Çünkü bir Muslera gerçeği var, onun arkasında yedek beklemeyi göze almak gerekiyor...

"Galatasaray'ı tercih etmem ilk başta kendime bir meydan okumaydı. Buraların kalecisi olduğumun, bu yükü kaldırabileceğimin, büyük bir takımda oynayacağımın farkındaydım. Kendime meydan okudum, bunu da herkese göstermek istedim. Maç ve hayat tecrübemi de kazanmıştım. Doğru bir adım olacağını düşündüğüm için teklifi kabul edip Galatasaray'a geldim. İyi ki de gelmişim."

"LİDERLİK RUHU BENDE VAR"

Takımda bir ağabey adeta bir gizli kaptan gibisiniz? Bu doğanızda olan bir şey mi?

"Bu özellik bende hep vardı. Beşiktaş yıllarımda biraz daha gençtim. Bana hiçbir takımda genç gözüyle bakılmadı. Hep oturmuş bir karakterim vardı. Göztepe'de bu biraz daha göz önüne geldi. Gaziantep'te 5 sene kaptanlık yaptım. Biraz içimde olan bir şeydi bu. Sonradan gelişen bir şey değil. Ben yönlendirmeyi, sahip çıkmayı, destek olmayı seven bir insanım. Liderlik ruhu bende var."

"BANA, 'BURAYA GELEN EN İYİ KALECİSİN' DEDİ"

Muslera'yı 14 yıldır bu kadar zorlayan, formayı ondan alan, kalede onun kadar güven veren bir isim görmedik. Bu güveni nasıl sağladınız?

"Bu güven ilk başta performansla oldu. Antrenmanda bunu göstermem lazımdı. Oynadığım az maçlarda bile göstermem lazımdı. Muslera'nın bana "Keşke daha erken gelseydin" demesi beni inanılmaz motive etmişti. Bana "Erken gelseydin, daha uzun yıllar beraber götürseydik burayı" diyordu. "Buraya gelen belki en iyi kalecisin" demişliği de oldu. Hâlâ da öyle diyor. Bu beni daha çok mutlu ediyor. Her zaman antrenmanda, saha dışında, saha içinde duruşumla, karakterimle, hocaya, oyunculara "Ben de varım"ı gösterdiğimi, hissettirdiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar benimle ilgili hiç negatif bir şey olmadı. Tabii ki kalecilikte yanlışlar, hatalar olur, bunlar sporun gerçeği. Ama ben her zaman disiplinimle, çalışma gücümle, kalitemle hocaya ve ekibimize bu pozisyonda oynayabileceğimi gösterdim."

"2 KUPA, REKORLAR ÇOK YAKIŞTI"

Muslera ile gitmemesi için konuştunuz mu?

"Konuştuk, onun için ne daha iyi olur diye düşünüyordum. Böyle bir son mu yoksa bunun üstüne bir şampiyonluk daha mı eklemeli? Bütün taraflardan bakmaya çalıştık. Benim açımdan kendisi için en doğrusu bu. Çok yakıştı 2 kupa, rekorları da kırdı. Bir de aile faktörü de var. Devam etmek istese hiç kimse hayır demez. Halen fit, çok iyi çalışıyor."

"DEMEK Kİ KENDİMİ İSPATLAMIŞIM"

Muslera "G. Saray kalesinde kimi görmek istersin?" sorusuna "Dünyada G.Saray kalesini koruyabilecek en iyi kaleci Günay Güvenç'tir" yanıtını verdi. Ne düşünüyorsunuz?

"Böyle bir açıklama beklemiyordum. Bunu Muslera'dan duymak gurur verici. G.Saray'da sadece 2 sene paylaştık. Demek ki 2 sene içinde kendimi ona göstermişim ve ispatlamışım. Yoksa benle ilgili böyle bir cümleyi kurmazdı. Demek ki kalbinden gelmiş, yapabileceğimi düşünmese böyle bir cümle kullanmazdı. Bunu hep bana söylüyordu ama kamuoyunda da paylaşmasından gurur duydum. Demek ki bazı şeyleri doğru yapıyormuşum. Ama hiçbir zaman bu kelimelerle tok olacak biri değilim. Devamını göstermek istiyorum. Muslera ayrıldığı için çok üzgünüz. Onun gibi güzel bir karaktere böyle bir ayrılık yakışırdı. Sözlerinden çok mutlu oldum. Artık Muslera'nın söylediği cümlenin de bir ağırlığı var üzerimde. Onu da ispatlamam lazım. Bir yandan güzel bir şey diğer yandan daha iyi yapmam gerektiğini söylüyor bana aslında. Ben de her şeyimi vereceğim."

''İŞİNİ ZORLAŞTIRACAĞIM''

Okan Buruk, "Gelecek yeni kaleci, Günay'la forma rekabetine girecek" dedi. 1 numara olmaya hazır mısınız, üzerinizde bir baskı oluşturur mu?

"Ben baskıyla beslenen bir insanım. Baskıyı çok iyi idare ettiğimi ve baskıdan pozitif yönleri çıkardığımı düşündüğüm için hocamın da böyle açıklamaları var. Bana karşı da düşüncelerini biliyorum. Hocamıza buradan da söyleyeyim, onun işini baya bir zorlaştıracağım. Sabırsızlıkla kamp dönemini bekliyorum. Kim oynarsa oynasın her zaman G.Saray'ın başarısı öndedir. Hepimiz G.Saray'a hizmet edeceğiz. Ben olurum, başka bir isim olur, başka pozisyonlarda başka isimler olur. Biz burada büyük bir camiayı temsil ediyoruz. En önemlisi başarı. Ama tabii ki kişisel olarak da oynamak istiyorum."

Günay Güvenç, Galatasaray, Futbol, Saray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 24Erzincan:
    Yerli kalecilere ve Günay’a daha fazla şans verilmeli bunu hakediyorlar. 15 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Varsa yoksa kendi insanımız...Türkün Türkden başka dostu yoktur...ne gerek var deste olalım...paralar yurt içinde kalmalı 3 0 Yanıtla
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