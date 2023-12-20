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Hakem Umut Meler, Emre Belözoğlu'nu suçladı: Saldırıyı provoke etti - Son Dakika
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BBC

Hakem Umut Meler, Emre Belözoğlu'nu suçladı: Saldırıyı provoke etti

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, Emre Belözoğlu'nu suçlayarak saldırının provoke edildiğini ve geçmişten husumet olduğunu iddia etti. Belözoğlu ise özür dilediğini savundu.

Hakem Umut Meler, Emre Belözoğlu\'nu suçladı: Saldırıyı provoke etti
20.12.2023 - 14:28,
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Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçının bitimiyle saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, sarı lacivertli kulübün çalıştırıcısı Emre Belözoğlu’nu suçlayan açıklamalar yaptı. Meler, Belözoğlu’nun saldırıyı provoke ettiğini savundu ve futbol adamının kendisine karşı geçmişten husumeti olduğunu iddia etti.

11 Aralık'taki karşılaşmada 1-1 biten maçın ardından Faruk Koca sahaya girerek hakem Meler'e yumruk atmış, yanındaki bazı kişiler de aldığı darbeyle yere düşen Meler'in kafasına tekme atmıştı.

Olayla ilgili ilk kez Hürriyet gazetesine konuşan Umut Meler, Emre Belözoğlu’nun kendisinden özür dilemediğini iddia etti.

İkili arasında bu nedenle spor medyası üzerinden bir atışma yaşanıyor.

Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, Meler’in yönelttiği suçlamalar sonrası tesislerde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Meler’den özür dilediğini savundu.

Ankaragücü kulübü de Belözoğlu ile Meler’i soyunma odası koridorlarında yakın şekilde yürürken gösteren anların video kayıtlarını paylaştı.

43 yaşındaki çalıştırıcı, bu sırada Umut Meler’in yanına giderek takımı adına “3-4 kere özür dilediğini” öne sürdü.

Umut Meler, Hürriyet spor müdürüne yaptığı açıklamada, Belözoğlu’nun kendisine karşı 2018 yılından bir husumeti olduğunu ve “saldırının önceden planlanmış olabileceğini” iddia etti.

Belözoğlu buna yanıt olarak “hiçbir zaman plan yaparak maça çıkmadığını” söyledi ve “kendi işini her zaman kendisinin hallettiğini” savundu.

Belözoğlu, Meler’in kendi maçlarını izlemesi durumunda “provokatif tarafın kim olduğunu göreceğini” de söyledi.

Ankaragücü çalıştırıcısı, Meler’den özür dilediği görüntülerin çıkacağını da iddia etti.

Saha kenarında hakeme yönelik “el kol hareketleri” yaptığını kabul eden Belözoğlu, "Benim orada hakeme gitme isteğimi ne meslektaşım ne de başka birisi durdurmadı. Durdurulmaya da ihtiyacım yok. Bir şey yapmak istersem beni de hiç kimse tek koluyla tutamaz. Geçmişte hata yapmış olan biri olarak samimice söylüyorum" dedi.

Umut Meler ise “Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?” şeklinde konuşmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca’ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Koca, saldırıdan sonra görevinden istifa etmişti.

Beş resmi müsabakayı seyircisiz oynayacak Ankaragücü, 2 milyon TL de para cezası aldı.

Ankaragücü çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'na olayla ilgili bir ceza verilmedi.

Kaynak: BBC
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