Hakemin üzerine yürüyen Burak Yılmaz, gördüğü kırmızı kart için özür diledi

13.01.2026 22:44
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart dolayısıyla özür diledi. Hakemin üzerine yürümesi sonucu kırmızı kart gören genç hoca, ''Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum.'' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 11. dakikasında Gaziantep FK'li futbolcu Tayyip Talha Sanuç, rakibine sert bir müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, Tayyip Talha'ya sarı kart gösterdi. VAR Hakemi Yasin Kol'un uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Burak Pakkan, Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

BURAK YILMAZ'DAN SERT ÇIKIŞ

Bu karar sonrası kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Burak Yılmaz çileden çıktı. Hakemin kararına isyan eden genç teknik adam, yan hakemin üzerine yürüdü. Bu anlarda Burak Pakkan, Burak Yılmaz'ı da kırmızı kartla oyundan attı. Oldukça sinirli olduğu görülen Burak Yılmaz'ı yardımcıları sakinleştirmekte güçlük çekti. Burak Yılmaz'ın sık sık yardımcılarından kurtulmaya çalışarak hakeme doğru koşmaya çalıştığı, kendisini tutan yardımcısının da boğazını sıktığı görüldü.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA

Burak Yılmaz, Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart dolayısıyla özür diledi. Genç hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklamada bulunma gereği duyduğunu belirtti.

'TÜM HAKEMLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşunun oyuncular ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkında olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum."

