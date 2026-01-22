Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Haberin Videosunu İzleyin
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran\'ın aylık geliri
22.01.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran\'ın aylık geliri
Haber Videosu

Yasa dışı bahis reklamı davasında hakim karşısına çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mahkemede aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı ve S Sport'un sahibi Sadettin Saran, "yasa dışı bahis reklamı" suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen duruşmada Saran'ın aylık geliri dikkat çekti.

YASA DIŞI BAHİS DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA

Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Saran, daha önce 26 Aralık 2024 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti.

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

"AYLIK GELİRİM 5 MİLYON LİRA"

Mahkemede söz alan Sadettin Saran, gelir durumu ve iş hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saran, "Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok" ifadelerini kullandı.

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

DAVANIN KONUSU VE SUÇLAMA

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında 2024 yılında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede Saran, "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Suçlama, S Sport internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapılması olarak belirtildi.

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

TALEP EDİLEN CEZA

Savcılık, Sadettin Saran hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Saran ile bazı şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, S Sport, Hakim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Türk tiyatrosunun efsanesi, Haldun Dormen kimdir Türk tiyatrosunun efsanesi, Haldun Dormen kimdir?
Trump, Davos’taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı Trump, Davos'taki konuşmasına başlar başlamaz iğneyi batırdı

15:14
Emekli zam farkları 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacak
Emekli zam farkları 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacak
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:09
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin’in darbedilme anları kamerada
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:20:00. #7.11#
SON DAKİKA: Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.