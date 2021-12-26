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Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor - Son Dakika

Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor

26.12.2021 11:02

Hakkari'de 5 yıl önce kurulan erkek voleybol takımının başantrenörü Esra Ertuş, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde gösterdikleri başarılı performansla dikkati çekiyor.

Hakkari'de 5 yıl önce kurulan erkek voleybol takımının başantrenörü Esra Ertuş, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde gösterdikleri başarılı performansla dikkati çekiyor.

Küçük yaşlarda ilgi duyduğu voleybola, öğretmenleri sayesinde yönelen 28 yaşındaki Ertuş, 2012'de Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü kazandı.

Mezun olduktan sonra memleketi Hakkari'de Sportif Faaliyetler Kulübünü kurmasına katkı sağlayan Ertuş, bir süre hem voleybol oynadı hem de antrenörlük yaptı.

Yaklaşık 15 yıllık sporculuk hayatının ardından voleybol oynamayı bırakan Ertuş, Sportif Faaliyetler Kulübü takımının başına geçti.

Sporcularının başarısı için yoğun bir şekilde mücadele eden Ertuş, kısa sürede takımının TVF Erkekler 2. Ligine çıkmasında ve iki kez play-off oynamasında önemli rol oynadı.

Ligde 8. grupta namağlup liderliğini sürdüren takımıyla bu sene 1. lige çıkmayı hedefleyen Ertuş, disiplinli çalışmasıyla takımının başarısı için mücadele ediyor.

"Erkek takımıyla çalışmak dezavantaj değil"

Gençleri spora yönlendirmek için de çalışma yürüten Ertuş, ortaokuldayken tanıştığı voleybolla hayatının değiştiğini söyledi.

Bu süreçte bölgesel liglerde birçok müsabakaya katıldığını, galibiyetler, mağlubiyetler yaşadığını aktaran Ertuş, "Bu süreçte hiç yılmadım. Hep çalışmaya devam ettim. Şimdi ise bunu meslek olarak yapıyorum. Voleybol her zaman hayatımın bir parçası oldu." dedi.

Ertuş, erkek voleybol takımının kent için iyi bir rol model olduğunu, tribünden maçları izleyen birçok çocuğun sporcuları idol olarak gördüğünü ifade etti.

Kentte altyapıda sporcuların yetişmesine öncülük ettiğini dile getiren Ertuş, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ciddi başarılar elde ettik. Bir üst seviye için daha kapsamlı yol almamız gerektiğine ve daha fazla çalışmaya karar verdik. Erkek takımıyla çalışmak dezavantaj değil, benim için avantaj. Onlara çoğu zaman nazımı da geçirebiliyorum. Sporcularımızın aldığı galibiyetleri bana armağan etmeleri en güzel hediyedir. Onlarla birlikte söz verdik. Hakkari'ye 1. lig takımı hediye edeceğiz. İnşallah bunu bu sene gerçekleştireceğiz. Grubumuzda lideriz. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Kentimizde farklı branşlarda birçok yetenekli çocuğumuz var. Yeter ki onlara dokunmayı bilelim, yeter ki onları destekleyebilelim ve onların kendi yeteneklerinin farkına varabilecekleri alanlar yaratalım. İnanıyorum ki Hakkari artık bir spor kenti haline gelecek."

Sporculardan Hayrettin Erol Karabal da bu sene 1. lige çıkma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Antrenörümüz liderliğinde inşallah bu sene 1. lige ulaşacağız. Çalışmalarımız güzel devam ediyor. Kadın antrenörle çalışmak alışılmış bir şey değil. Özellikle voleybolda erkek takımlarında Türkiye'de genellikle görülmeyen bir şey. Hayatımda ilk kez bir kadın antrenörle çalışıyorum." diye konuştu.

Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor
Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Play Off, voleybol, Hakkari, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadın antrenörün çalıştırdığı erkek voleybol takımı 1. ligi hedefliyor - Son Dakika
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