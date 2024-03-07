Halil Umut Meler, Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçında orta hakem olarak görevlendirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Atakaş Hatayspor maçında Halil Umut Meler'i orta hakem olarak görevlendirdi.
Kayserispor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig 29. hafta maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakada İzmir Bölgesi FIFA hakemini görevlendirdi. Bu zorlu maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak, maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu oldu. Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un Galatasaray ve Başakşehir ile golsüz berabere kaldığı maçlarda görev yaptı. Meler, bu sezon Kayserispor'un üçüncü maçında düdük çalacak.
10 Mart Pazar günü oynanacak olan Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı saat 13.30'da başlayacak. - KAYSERİ
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, atletizmdeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek U-20 Türkiye şampiyonasını 5. sırada tamamladı. Mücadele ettiği 8 farklı branşta birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor, Türkiye geneli şampiyonalarda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 6 Mart tarihinde Kocaeli ilinde yapılan U-20 Erkekler Kulüpler Arası Kros Ligi müsabakalarında da mücadele eden Vanlı sporcular, şampiyonayı 52 puanla 5. sırada tamamladı. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla birlikte 16 Mart tarihinde Antalya ilinde yapılacak olan Türkiye finallerinde yer alacak.
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Elazığspor'un sakatlıktan dönen futbolcuları Çağrı Yağız Yasak ve Hasan Ekici, Karşıyaka maçı öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. Çağrı, sakatlığının tamamen geçtiğini ve maça hazır olduğunu belirtirken, Hasan Ekici ise taraftarların desteğiyle galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti.
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Kamerunlu orta saha oyuncusu Clinton N'jie, Afrika Uluslar Kupası deneyimini değerlendirirken, yeni transferlerden Azizbek Turgunboev ise Sivasspor'a olan sevgisini dile getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Şubat 2024 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi. En Centilmen Futbolcu ödülüne Olimpiu Morutan (MKE Ankaragücü), En Centilmen Teknik Direktör ödülüne Abdullah Avcı (Trabzonspor) layık görüldü.
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