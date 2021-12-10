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Hamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı seçme konusunda, top onda" - Son Dakika

Hamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı seçme konusunda, top onda"

10.12.2021 17:41
Hamit Altıntop: "Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı seçme konusunda, top onda"

TFF İcra Kurulu Üyesi, A Milli, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı seçme konusunda kararın onda olduğunu belirterek, "Biz Ferdi ile ilk Şenol hoca zamanında temaslar kuruldu.

TFF İcra Kurulu Üyesi, A Milli, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı seçme konusunda kararın onda olduğunu belirterek, "Biz Ferdi ile ilk Şenol hoca zamanında temaslar kuruldu. Yeni hocamızla biz de temas kuruduk. Riva'ya davet ettik, yemek yedik. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu söyledik. Sonuçta top kendisinde" dedi.

TFF İcra Kurulu Üyesi, A Milli, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Brand & Sport Summit 2021 Milliyet spor oturumunda konuştu. Yabancı futbolcu kısıtlamasıyla ilgili düşüncelerini ifade eden Hamit Altıntop, "Ben genel olarak kısıtlamalara karşıyım. Gerçekler maalesef farklı. Alman bir futbolcu Hollanda'da, İngiltere'de oynadığında yabancı olarak geçmiyor. Kültürler, eğitimler birbirine yakın. O nedenler yabancı kavramının bizim için geçerli olduğunu düşünüyorum. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olduğumda 5 yabancı kuralı vardı. 2015 yılında 14 diye değiştirildi. Baktığınızda ne verdi, ne aldı? Bunu kıyaslamak gerekir. Bu tablonun da olumlu olmadığı için şansı fikrim doğru bir yol aldık Bu kuralın da içini doldurmak lazım" diye konuştu.

Milli Takıma seçilenlerin futbolcularının ağırlık olarak 4 büyük kulüpten olmasıyla ilgili sorulan soruya Altıntop, "İlk önce herkese aynı hakkı, imkanları sunacağız. 4 büyükleri anarken birazda gerçekler var. Başarılı olmuşlar da 4 büyük olmuş. Oyuncular da orada kendini gösterebilmiş. Daha fazla ilgi görmüş. Başka bir seviyeye çıktığın zaman ister istemez 1 adım önde oluyorsun" dedi.

"Şeffaflık, iletişim ve doğru istişarenin olması gerektiğini düşünüyorum"

Herkes sistemden ve altyapıdan bahsettiğini ifade eden Hamit Altıntop, "Altı yapan üst yapıdır. Burada sistemden bahsettiğinizde, ülkenin değerlerinden, yaklaşımına, samimiyetine, eğitime, bilime önem verdiğinizden bahsediyorsunuz. Üstüne ne kadar denetliyorsunuz. Denetmeyi, sonuca göre mi uluslararası kriterlere göre mi değerlendirme yapıyorsunuz. Son 9 senede ülkemizin tutumu yaklaşımı çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum. O neden bu davaya gönül vermiş biri olarak nasıl ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Şeffaflık, iletişim ve doğru istişarenin olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekir. Herkes daha gerçekçi olur, performansın da artmasıyla kalite de artacaktır. Bunun da geri dönüşü bütün futbolseverler olacaktır" açıklamasında bulundu.

Pandemiden dolayı çalışmalarını yapamadıklarını ve ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Altıntop, "Biz alttan başladık. Altın temeli hoca eğitimidir. Pandemi sürecinde her yer kapalıyken, Riva'da eğitmenlerimizi ayda 14-15 gün topladık, güncelledik. Antrenör eğitim müfredatının içeriğini değiştirdik. 2 aydır üstten konuya sahibiz şimdi hocamızla beraber. Alttan ve üstten başladık. Temelleri aynı olan, dışarıdan futbolseverlere yansıtan bir oyun olacaktır. Gerçekler var. Yavaş yavaş, emin adımlarla, her zaman samimi olup, eğitim, bilimle sorgulayarak en iyisini Türk oyuncularına ve takımlarımıza ileteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Şenol hoca ayrıldıktan sonra inanamayacağınız isimler teklif edildi"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili olarak ise Hamit Altıntop, "Türk futbolunun albenisi o kadar yüksek ki, Şenol hoca ayrıldıktan sonra arayan, soran inanamayacağınız isimler teklif edildi. Bizim her zaman yönetimde konuştuğumuzda değerler vardı. Eğitime, bilime açık olan, istişareye açık olan. A Takımın gizli kapalı kutundan ziyade halka da ulaşabilecek duruma gelmesi. Halkın oyuncuları tanımasını ve daha yakın olmalarını istedik. İletişimi yüksek olan bir hoca ihtiyacımız olduğunu düşündük. Yerli alternatifler de var. Yabancı hocanın artısını hocanın basını çok fazla takip etmemesi, her şeyi anlaması ana mesleğine konsantre artısı da hocamızın lehineydi. Sözleşmesi vardı, serbest değildi. Kendisi ikna etme, bizi tanıma fırsatı verdik. İstanbul'a geldi. Başkanımızla tanıştı. Hiç acele etmeden, beklentilerimizi paylaşarak, kendisi de şeffaf bir şekilde karşılayabileceğini, karşılamayacağını masaya serdik. Doğru bir istişare ile karar verdik. Günün sonunda bu yola beraber çıktık. Bundan da çok mutluyum ve gururluyum. Sahaya yansıdı. Sonuçlar da öyle çıktı. Biz yolun başındayız. Her zaman ileriye gitme arzusu, azmi özellikleri gününde sonunda yönetim olarak başkanımızın onayıyla kendisine karar verdik. İyi bir başlangıç oldu. Umarım bunu da sürdürebiliriz" diye konuştu.

"Top Ferdi Kadıoğlu'nda"

Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı seçme durumuyla ilgili olarak sorulan soya ise Altıntop, "İsimler üzerinden gitmeyi çok fazla sevmiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. İyi bir Türk oyuncuyu tabiki takımımızda görmek istiyoruz. Ama burada annesini, babasını, menajerini ikna etmek gibi bir şey söz konusu olmaz. Bütün Türk oyuncu arkadaşlarımıza takip ettiğimizi, Türk pasaportu varsa davet edildiğinde bizde oynamasını istediğini belirtiyoruz. Sanki transfer pazarıymış gibi, geleceksin 11 oynayacaksın gibi bu söz konusu olmaz. Biz Ferdi ile ilk Şenol hoca zamanında temaslar kuruldu. Yeni hocamızla biz de temas kuruduk. Riva'ya davet ettik, yemek yedik. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu söyledik. Sonuçta top kendisinde. Olur, olmaz. Her genç arkadaşımızı her konuda destek vermeye hazırız" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Ferdi Kadıoğlu, Hamit Altıntop, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamit Altıntop: 'Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımı seçme konusunda, top onda' - Son Dakika Spor


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