Hamza Akman: Altyapı Sorunu Değil Rekabet

Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra A takımda istediği forma şansını bulamayarak kulüpten ayrılan ve kariyerini Eyüpspor'da sürdüren genç orta saha oyuncusu Hamza Akman, sarı-kırmızılı kulüpte birçok altyapı oyuncusunun A takımda kalıcı olamamasının nedeninin altyapı sistemi değil, üst düzey kadro rekabeti olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman, yeni sezon öncesi kamp süreci, kariyer hedefleri, Galatasaray'dan ayrılık kararı ve sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen oyuncuların A takımda kalıcı olamamasının nedenlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni sezona çok iyi bir şekilde girmek istiyorum"

Yeni sezon hazırlık kampında yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirten Hamza Akman, fiziksel olarak en iyi seviyeye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bireysel olarak da iyi hazırlandığını aktaran genç oyuncu, "Biliyorsunuz kamp dönemindeyiz. Çok yoğun geçiyor bu süreç. Çok sıkı çift antrenmanlar yapıyoruz. En iyi şekilde yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Ben de özel olarak kendime iyi bakıyorum, dikkat ediyorum. Yeni sezona çok iyi bir şekilde girmek istiyorum. Tabii ki de hedeflerimi her zaman en büyük şekilde tutuyorum. Bu sene A Milli Takım hedefim var. Burada ilk 11 oyuncusu olup A Milli Takım'a da çağrılmak istiyorum. İnşallah onun için çok çalışıyorum şu anda" ifadelerini kullandı.

"Kümede kalıp sezonu orta sıralarda bitirmek istiyoruz"

Eyüpspor'un yeni sezon hedeflerine de değinen genç futbolcu, yeni oluşturulan kadronun uyum sürecini iyi geçirdiğini aktararak, "Yeni bir yapılanma var, yeni bir kadro var. Birbirimize yeni alışıyoruz ama antrenmanlar, hazırlık maçları güzel geçiyor. O yüzden en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Tabii ki de kümede kalma hedefimiz var ama inşallah orta sıralar, böyle rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz sezon sonunu" dedi.

"Özhan Hoca bana güvendiğini söylüyor"

Teknik Direktör Özhan Pulat ile olan ilişkisine değinen Akman, "Özhan Hoca'yla ilişkim gayet iyi. Sürekli benimle konuşuyor, bana güvendiğini söylüyor. Ben de bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum. O yüzden sıkı çalışıyorum. Her zaman, her antrenman en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Bakacağız sezon içinde inşallah" diye konuştu.

"Galatasaray'dan ayrılmak kolay olmadı"

Galatasaray'dan ayrılık kararının kariyeri açısından zor ancak gerekli bir tercih olduğunu dile getiren Hamza Akman, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeyi seçtiğini söyledi. Galatasaray altyapısında uzun yıllar oynadığını anlatan Hamza, "Galatasaray'da toplam 10-11 sene altyapıda görev aldım. A takımda da süre buldum, çok fazla olmasa da. Tabii ki de ayrılmak kolay olmadı ama bazen kariyerin için en iyisini düşünmek zorundasın. O yüzden daha süre bulacağım takımları tercih ettim. Şu anda da kararımdan gayet memnunum. İnşallah da bu sene benim için daha da iyi olacak" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray'da altyapıdan A takıma çıkan oyuncular çok zorlu rakiplerle karşılaşıyorlar"

Galatasaray'da beklentileri karşılayamamasının en büyük nedenlerinden birinin forma rekabeti olduğunu söyleyen Akman, genç oyuncuların çok üst düzey isimlerle yarışmak zorunda kaldığını ifade etti. Hamza Akman, "Kendi öz eleştirimizi de yapmamız lazım ama tabii ki de altyapıdan A takıma çıkan oyuncular şu anda çok zorlu rakiplerle karşılaşıyorlar. Düşünsenize geçen sene altyapıdan bir oyuncusunuz, forvetsiniz; Osimhen'le, Icardi'yi geçmeniz lazım. Çok çok zor. Aynı şekilde orta saha oyuncuları için de bu geçerli. Tabii ki de rakiplerim benden üst düzeydeydi. O yüzden ben de süre almakta zorlandım her genç oyuncunun olacağı gibi. Ama burada, Eyüpspor'da bir çıkış yakalayıp tekrar en üst seviyelerde oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray altyapısında sorun olduğunu düşünmüyorum"

Galatasaray altyapısından yetişen birçok oyuncunun A takımda kalıcı olamamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akman, bunun altyapı sisteminden değil, üst düzey kadro rekabetinden kaynaklandığını söyledi. Galatasaray A takımında çok kaliteli oyuncuların forma giydiğinin altını çizen Eyüpsporlu futbolcu, "Galatasaray altyapısında sorun olduğunu düşünmüyorum. Çok yüksek bütçeli takımlar kuruluyor. Yani çok zor şu anda bir genç oyuncunun çıkıp çıkış yakalaması. O yüzden dediğim gibi kiralık gidip veya direkt yolları ayırıp kendi kariyerlerine devam etmek bazı genç oyuncular için daha önemli. Her genç oyuncu da 18, 19, 20 yaşlarında o çıkışı yakalayamayabiliyor. Daha geç çıkış yakalayan oyuncular olabiliyor. O yüzden bunlar kişiden kişiye değişecek şeyler. Galatasaray altyapısında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu anki dönem birazcık zorlu bir dönem ama illa daha fazla oyuncu çıkacaktır" cümlelerine yer verdi.

"15-16 yaşından sonra daha fazla oynayabileceğim bir takıma giderdim"

Bugünkü tecrübesiyle kariyerine yeniden başlayacak olsa farklı bir yol izleyebileceğini ifade eden Akman, genç oyuncuların erken yaşta forma şansı bulabilecekleri kulüpleri tercih etmelerinin önemli olduğunu aktardı. Akman, "Galatasaray altyapısında bir süre devam edip 15, 16, 17 yaşlarından sonra artık daha Anadolu takımlarına veya daha farklı takımlara geçip orada daha oynayabileceğin takımlara geçip süre bulmayı daha uygun bulurdum" dedi.

"Babam hem kapılar açtı hem de baskıyı artırdı"

Babası Ayhan Akman'ın kariyerine etkisini değinen Hamza Akman, "Tabii ki de yeni kapılar da açtı ama baskı da oldu. Herkesin ayrı bir hikayesi var, bizim de kendi adımıza ayrı bir hikayemiz var. Tabii ki de çok genç yaştan itibaren daha fazla baskıya maruz kalıyoruz. Ama ben ve kardeşim de bu baskıyı kaldırabilecek kişileriz. Bu baskı altında ezilmeyeceğiz. Kendi kariyerimize odaklanıyoruz şu anda" diye konuştu.

"Babam, oyunun defansif tarafını daha iyi oynamam gerektiğini söylüyor"

Babasıyla sürekli futbol üzerine konuştuklarını da aktaran Akman, şöyle konuştu:

"Hep konuşuruz maçtan sonra. Bana söylediği şey; topla ilişkilerim genelde zaten iyi bir oyuncuyum, oyunun defansif tarafını daha iyi oynamam gerektiğini söylüyor. Buna ben de hemfikirim. Çalışkanlığımı daha da artırmam lazım. Genelde bu yönde eleştiriler oluyor. Ama her maçtan sonra konuşuruz, antrenmanları da konuşuruz. Maç izleriz, maç analizleri yaparız. Hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum babamla da konuşarak."

"Ailede sohbetlerin büyük bölümü futbol üzerine"

Futbolcu olan kardeşi Efe Akman ve kuzeni Ali Akman ile ilişkilerine de değinen genç oyuncu, aile içinde futbolun önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Sohbetlerin çoğunlukla futbol üzerinden döndüğünü dile getiren Hamza, "Ama tabii ki de özel hayatımız da var. Ben, kardeşim, Ali de babam da hepimiz birbirimizi arkadaş gibi görüyoruz gerçekten. O yüzden ilişkimiz çok iyi. Ama dediğim gibi genelde futbol üzerinden oluyor, maçlar oluyor" ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncu için en önemli şey süre almak"

Genç futbolcuların en büyük sorununun forma şansı bulamamak olduğunu belirten Hamza Akman, "Çünkü süre alarak gelişiyorsun, süre alarak üstüne koyuyorsun. O yüzden bence genç oyuncu için en önemli şey süre alıp futbol oynamak. Futbol oynadıkça gelişiyorsun, başka bir çaresi yok bunun. Antrenmanla olacak işler değil bu sadece" açıklamasını yaptı.

"Türk futbolunun en büyük eksiği fiziksel seviye"

Türkiye ile Avrupa'daki altyapı sistemlerini karşılaştıran Akman, en önemli farkın disiplin ve fiziksel hazırlık olduğunu söyledi. Akman, "İlk önce disiplin farkı var, fiziksel özellikle. Teknik olarak zaten bakarsanız bence Türk oyuncular hep yetenekli oyuncular, hep iyi oyuncular ama Avrupa arenasına çıktığımızda her zaman fiziksel olarak bir sıkıntı çekiyoruz. Bence en önemli fark disiplin ve fiziksel antrenmanlar, antrenman şiddetleri" cümlelerine yer verdi.

"Hedefim önce büyük kulüpler, sonra Avrupa"

Kariyer planlamasını da anlatan Hamza Akman, önce Süper Lig'de kendisini kanıtlamak, ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymek istediğini dile getirdi. İlk başta Süper Lig'de, Eyüpspor'da ilk 11 oyuncusu olması gerektiğini vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, "A Milli Takım'a da çağrılıp oradan en üst seviyelere; Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi ilk başta Türkiye'de büyük kulüpler, ondan sonra da inşallah Avrupa'da da en iyi kulüplerde oynamak istiyorum. Her zaman hedefimi en büyük yerlerde tutuyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray benim için her zaman bir adım önde"

Hem Galatasaray'dan hem de Avrupa'dan teklif alması halinde önceliğinin sarı-kırmızılı kulüp olacağını söyleyen Akman, şu ifadeleri kullandı:

"Yani oradaki şartlar nasıl olacak... Ama tabii ki de Galatasaray'ın benim için önemli bir yeri var. Sonuçta 11 sene falan oynadım orada. O yüzden benim için her zaman yeri ayrı olacak. Tabii ki de Galatasaray'ı bir adım öne koyarım her zaman."

"İyi bir sezon geçirirsem A Milli Takım uzak değil"

A Milli Takım hedefinin gerçekçi olduğunu vurgulayan Akman, performansına bağlı olarak davet alabileceğine inandığını belirtti. Şu anki dönemde bu hedefine çok yakın olduğunu söyleyemeyeceğini belirten Hamza Akman, "Dediğim gibi güzel bir sezon geçirirsem bu sezon bence hiç de uzak değil. Süper Lig'de istediğim rakamlar oluşursa hem gol-asist olarak hem de maç sayısı olarak, ben çok uzak görmüyorum" açıklamasını yaptı.

"Hayalim Barcelona ve Liverpool"

Avrupa'da oynamayı hayal ettiği kulüpleri de açıklayan Hamza Akman, Premier Lig ve La Liga'yı yakından takip ettiğini belirtti. Barcelona ve Liverpool'da forma giymeyi hayal ettiğini aktaran Akman, "Premier Lig'i tabii ki de çok seviyorum. La Liga'yı da çok seviyorum çünkü benim de oyun stilime daha uygun bir lig. Barcelona derim İspanya'dan. Premier Lig'de de Liverpool'u istiyorum. Tabii ki de çok büyük kulüpler. İnşallah bir gün ben de oynayabilirim oralarda" diyerek sözlerini noktaladı.