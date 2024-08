Hasan Arat: Beşiktaş Süper Kupa maçında güzel bir sezon başlangıcı yapmak istiyor

Spor

- Hasan Arat: "Güzel bir sezon başlangıcı olmasını temenni ediyoruz"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat:

"Boğazın efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bir kez daha geliyor"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yarın Galatasaray karşısında Süper Kupa'yı kazanarak güzel bir sezon başlangıcı yapmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş, 2024 Turkcell Süper Kupa'da yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadelede Galatasaray ile karşılaşacak. Bu müsabakanın son hazırlığını bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren siyah-beyazlıların antrenmanını Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar da ziyaret etti.

Başkan Arat ve Hüseyin Yücel, basın mensuplarına hem Süper Kupa maçı hem de transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Boğazın efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bir kez daha geliyor"

Beşiktaş taraftarının yarınki karşılaşmaya hazır olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Hasan Arat, "Boğazın efendisi, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bir kez daha geliyor. Taraftarlarımızın bu maça ilgisi çok yüksek. Güzel bir sezon başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Nihayetinde bir maç olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Sezonumuz uzun. Biz buraya sadece Süper Kupa maçı için gelmedik. Sezon da hayırlı olsun demeye geldik. Birçoğumuz kampı uzaktan takip ettik. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaları yaptıktan sonra ihtiyaçlarını da bize bildirdi. Bu çerçevede gidecek oyuncularımız da var. Bu işi doğası gereği olması gereken. Çünkü 14 yabancı ve 1 de mavi kart hakkımız var. Bunu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kulübe baktığınızda altyapısından en fazla birinci takımda oyuncu bulunduran Beşiktaş olarak görürsünüz. Bu hafta Paris Saint-Germain ziyareti yaptım. Buradaki gençlerin aktivitesinin farkındalar. Beşiktaş bundan dolayı gurur duysun. Serdar Topraktepe hocam, şimdi Veli Kavlak hocam çalıştırıyor. Bunların hepsi Samet Aybaba hocamın verdiği elle gerçekleşti. Bugüne kadar Transfer Komitesi'nin başkanı olarak Hüseyin Yücel çok önemli çalışmalar yaptı. Beşiktaş'ın taraftarını heyecanlandıracak, takımımızı kuvvetlendirecek çok önemli transferleri arkadaşlarımızla birlikte karar vererek yaptılar. Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, Kartal'a bir zarar görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin. Biz Beşiktaş olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız sadece futbol takımı çerçevesinde olmuyor. Tesisler açısından da mükemmel çalışmalar yaptığı Çağlayan Tugal arkadaşımız. Hem stadın yenilenmesi konusunda hem buradaki sahaların toparlanması konusunda Onur Göçmez ve Mete Vardar'ın katkıları oldu. Biz bir takımız. Bu takım çalışmaya devam edecek. Bu takımın camiaya verdiği söz var. Bu sözlerin arkasındayız. İnşallah her şey iyi olur. Allah bizi mahcup etmez" ifadelerini kullandı.

"Transfer devam edecek"

Başkan Arat, transfer çalışmalarının devam edeceğini de belirterek, "Hüseyin Bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Samet hocam tüm hazırlıklarını, Brad Friedel ile birlikte yapılan çalışmaları Hüseyin Bey'e sunuyorlar. Neticesinde de hocayla birlikte karar veriliyor. Burada hocanın kararları son derece önemli. Bugün bir transferimizin daha lisansı çıkacak inşallah. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular bizim için önemli. Emirhan Topçu da bu sporculardan birisi. Annesi, kendisi Beşiktaş'ı çok istedi. Biz de onları istedik. Hocamız özellikle kendisini çok istedi. Çalışmalarımız devam edecek, iyi gideceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni federasyonun ilk sınavı olacak"

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yeni TFF yönetimiyle ilgili görüşlerini aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Seçimlerin çok adaylı olmasını biz her zaman istemiştik. Oylarla seçilen başkana saygı gösterilmelidir. O başkan ve yönetim kurulu umarım Türkiye için iyi şeyler yapacaktır. Kendisiyle dün akşam da konuştum. Yurt dışında olduğum için bir gün önceden haber verilen toplantıya katılamadım. Özellikle yarınki maçla ilgili kamuoyuna önemli mesajlar vermelerinin faydalı olacağını düşündüm. Ben her iki takım taraftarına da son derecek sakin, sporcularını destekleyen bir ortam olmasını diliyorum. En önemlisi de Türkiye'de her zaman konuşulan hakem meselesidir. Hakemlerimizin de bu maçta adil bir yönetim sergileyeceğinden şüphemiz yoktur. Yeni federasyonun ilk sınavı olacaktır. Bu sınavın iyi geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Hüseyin Yücel: "Eksiklerimizi biliyoruz, önümüzdeki günlerde bunları tamamlayacağız"

Takıma moral ziyaretinde bulunduklarını aktaran Hüseyin Yücel de, "Hem kupa maçından önce hem de yeni sezonla alakalı. Eksiklerimizi biliyoruz, önümüzdeki günlerde bunları tamamlayacağız. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Brad ve hocamızın da önderliğinde. İnşallah bomba gibi bir Beşiktaş geliyor yeni sezona" dedi.

"Beşiktaş'ımızın kupaya ulaşacağından da hiçbir şüphemiz yok"

Yarınki müsabakayla TFF'nin ilk sınavına çıkacağını vurgulayan Yücel, "İlk sınavında nasıl bir şey sergileyecekler hep beraber göreceğiz. Ümit ediyorum ki adil geçer, kıran kırana bir maç olacak. Beşiktaş'ımızın kupaya ulaşacağından da hiçbir şüphemiz yok. İnşallah iyi olacak her şey" değerlendirmesinde bulundu.