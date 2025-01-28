Hatay'da U-15 ve U-17 Kızlar Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Hatay'da U-15 ve U-17 Kızlar Seçmeleri Tamamlandı

Hatay\'da U-15 ve U-17 Kızlar Seçmeleri Tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu ve BtcTurk ortaklığında gerçekleştirilen BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi kapsamında Hatay'da U-15 ve U-17 Milli Takım Kızlar Seçmesi yapıldı. Proje, kız çocuklarına futbol sevgisini aşılamayı ve yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyor.

28.01.2025 16:15  Güncelleme: 16:22
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Alican GÜMÜŞ/HATAY, -TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve BtcTurk'ün ortak düzenlediği BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi kapsamında U-15 ve U-17 Milli Takım Kızlar Seçmesi'nin Hatay etabı tamamlandı.

Türkiye Milli Futbol Takımları Ana Sponsoru BtcTurk ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortak yürüttüğü BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada projesi kapsamında U-15 ve U-17 Milli Takım Kızlar Seçmesi Hatay Stadı'nda yapıldı. Türkiye genelindeki kız çocuklarına futbol sevgisini aşılamayı ve yeteneklerini keşfederek milli takıma kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında kentte 56 genç sporcu seçmelerde kendilerini gösterme imkanı buldu.

Seçmelerde, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, U-19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, U-17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve Kadın Milli Takımlar Antrenörü Tuğçe Mercan yer aldı.

'BURADAKİ İNSANLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ'

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Hatay'ın kendileri için çok büyük önem taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Öncelikle burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hatay'da sosyal hayatın başlayabilmesi ve geleceğe umutla bakılabilmesi açısından bu seçmeler çok büyük önem taşıyor. Kırıldığımız yerden filiz olup yeniden canlanacağız, hayat bulacağız. Buradaki insanlarımızın her daim yanındayız. Seçmelerin Hatay etabı, bu boyutuyla da gerçekten çok farklı anlamlar taşıyor. Buradaki gözleri parlayan, heyecan dolu kız çocuklarımızı gördükçe bizim de işimizi yaparken şevkimiz artıyor. Buradaki her kız çocuğunun mutlaka oyunda kalmasını istiyoruz. İnanıyoruz ki bu bölgemizden de Türk kadın futboluna hizmet edecek başarılı sporcular çıkacak."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatay'da U-15 ve U-17 Kızlar Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika

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