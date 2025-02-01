Hatayspor, Antalyaspor'a 3-2 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Hatayspor, Antalyaspor'a 3-2 Mağlup Oldu

Hatayspor, Antalyaspor\'a 3-2 Mağlup Oldu

Süper Lig'de Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Teknik direktörler Murat Şahin ve Emre Belözoğlu, maç sonrası önemli değerlendirmelerde bulundu. Mücadelede savunma hatalarına dikkate çekerken, Antalyaspor'un kazanma arzusu vurgulandı.

01.02.2025 17:27  Güncelleme: 17:32
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SÜPER Lig'de Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Savunmada yaşanan bireysel hatalardan dolayı karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını belirten Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "İçeride galip gelmeyi istediğimiz bir maçtı. Özellikle ilk yarıdaki oyun bize biraz sıkıntı yarattı. Devre arasında gerekli teşhisleri yapıp oyuncularla konuştuk. İkinci yarı biraz daha iyiydik, bir tepki verdik. Geldiğimizden beri üçüncü maçımız bu. Her şeyi bir anda değiştirmek kolay değil. Gol atmak sorununu çözdük gibi ama savunmada bireysel hatalardan sıkıntı çekiyoruz. Bugün de Calvo ve Kilama'nın yokluğunda yan yana oynamamış 2 tane oyuncumuzla oynadık. Kolay değil. Ellerinden geleni yaptılar ama çok basit savunma hatalarından yediğimiz 3 golle mağlup ayrıldık. Gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince oyuncu grubunun performanslarını artıracağız. En kısa sürede galip gelmek istiyoruz" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: OYUNCULARIMIN ARZUSU, ENERJİSİ BENİ MUTLU EDİYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, konuşmasına 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak başladı.

Oyuncularının arzusundan ve enerjisinden memnun olduğunu belirten Belözoğlu, "Hatayspor, Murat hoca ile havasının değiştiğini bundan önceki maçlarda bize göstermişti. Bugün bizim için kazanmak çok önemliydi. Kendimize koyduğumuz kısa vadeli planlarda bu maçın değerini ilk günden beri oyuncularıma aktarmaya çalıştım. Savunma arkasında zaafları olduğunu biliyorduk. Bireysel oyuncuları kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ne olursa olsun elimizden geleni yapıp maçı belli noktada tuttuk. Bu ligde her dakika oyunu domine etmek kolay değil. Murat hoca oyuna hamleler de yaptı. Orada iyi savunma yaptık. Basit goller yediğimizi düşünüyorum. Oyuncularımın enerjisi, arzusu, gösterdiklerimi yapma çabaları beni çok mutlu ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Antalyaspor şehrin tüm dinamikleriyle birlikte ayağa kalkacak ve daha hedefli bir takım haline gelecek. Oyuncularım o morali tüm kente kazandırmak istiyor. Ben sahada böyle görüyorum. Antalya şehri çok daha güzel günleri, Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Bunun için çok çalışacağız. Buraya gelen Antalyaspor taraftarına teşekkür ederim. Murat hoca ve ekibine başarılar dilerim. Bir kez daha 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dilerim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Antalyaspor'a 3-2 Mağlup Oldu - Son Dakika

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