Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

13.03.2022 17:58
Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük maçında 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular yenilenme, diğerleri pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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