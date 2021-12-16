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Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından puanla dönme amacında - Son Dakika

Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından puanla dönme amacında

16.12.2021 15:29
Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından puanla dönme amacında

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, Trabzon'dan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, Trabzon'dan puanla dönmek istediklerini söyledi.

Savaş, EXPO alanında basın mensuplarına, bu hafta lider Trabzonspor'a karşı deplasmanda önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ligde takımlarının gösterdiği performanstan memnun olduklarını aktaran Savaş, "Bu hafta önemli bir maç var. Dört büyüklerden biri olan lider Trabzonspor ile oynayacağız. Şu ana kadar ligde bir defa mağlubiyetleri oldu. Biz de son dört maçta gerçekten de istediğimiz performansı sahaya koyamamıştık ama en son Altay maçında takımımız çok eksiği olmasına rağmen güzel bir oyun sergiledi ve Altay deplasmanından galibiyetle ayrılıp Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladık." diye konuştu.

Savaş, takımlarına güvendiklerini vurgulayarak, "Trabzon'dan en iyi şekilde bir sonuç alıp dönmek istiyoruz. En az berabere kalmak istiyoruz. Trabzonspor tabii ki büyük camia, büyük takım, şampiyonlukları var. Şu anda liderler ama biz de bu ligin flaş takımlarından biriyiz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya gitmeyi de istiyoruz"

Bu sezon ligi ilk 10'da bitirmek istediklerini dile getiren Savaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk 10 hedefleyerek lige başladık. Şu anda ilk 10'un içerisindeyiz ama ben de her ne kadar takımla ilgileniyorum, destekliyorum ve sahipleniyorsam da ben de sizin gibi bir taraftarım ve takımımızın ligin en üst kısımlarında kalması sizler kadar beni de onurlandırır. Şu anda ligde üçüncüyüz. Tabii ki ilk 10'u hedefledik ama Avrupa'ya gitmeyi de istiyoruz."

Savaş, bir basın mensubunun Katar ekibi El-Arabi'ye transfer olan Aaron Salem Boupendza'nın takıma tekrar kiralık olarak geri gelmesinin söz konusu olup olmadığını sorması üzerine, "Boupendza gelecekse burası yuvasıdır. Gelir kontrat yapar ve kontratlı futbolcumuz olur." diye konuştu.

Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından puanla dönme amacında
Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından puanla dönme amacında
Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından puanla dönme amacında

Trabzonspor, Hatayspor, Trabzon, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından puanla dönme amacında - Son Dakika Spor


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