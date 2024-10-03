Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Samim SELÇUK/ Hatay, - SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın akşam saatlerinde Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

Takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.