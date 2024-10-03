Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Trabzonspor maçı için Mersin Stadyumu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

03.10.2024 16:12
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Hatayspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Samim SELÇUK/ Hatay, - SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürüyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım yarın akşam saatlerinde Mersin Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.

Takımda cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatayspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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