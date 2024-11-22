Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Nilüfer Belediyespor- Rize Belediyespor (Üçevler)
16.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (R. Şahin Koktürk)
24 Kasım Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
25 Kasım Pazartesi:
14.00 DEPSAŞ Enerji As- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
26 Kasım Salı:
14.00 Spor Toto- Güneysu (THF)
3 Aralık Salı:
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig'de 11. Hafta Maçları - Son Dakika
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