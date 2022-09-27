Hentbolda 1. Lig fikstürü belli oldu - Son Dakika
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Hentbolda 1. Lig fikstürü belli oldu

27.09.2022 19:10
Hentbolda 1. Lig fikstürü belli oldu

Hentbolda 1. Lig'de kadınlar ve erkeklerde yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti.

Hentbolda 1. Lig'de kadınlar ve erkeklerde yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleşti.

Kadınlar ve Erkekler 1. Lig fikstür çekimi Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Fikstür çekimine THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran ve Genel Koordinatör Zeki Pehlivan ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kadınlar 1. Lig'de 11'er takımdan oluşan iki grupta karşılaşmalar 15 Ekim'de, Erkekler 1. Lig ise 9'ar takımdan oluşan iki grupta maçlar 16 Ekim tarihinde başlayacak.

1. Lig'de ilk hafta maç programı şöyle:

Kadınlar:

Yozgat ASP Gençlik ve Spor Kulübü-Oğuzeli HEM Spor Kulübü

Ortahisar Belediyesi Spor Kulübü- Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü

Olimpik Pazar Spor Kulübü- Kastamonu Dinamik Spor Kulübü

Samsun Gençlik Spor Kulübü- Sivas Belediye Spor Kulübü

Kırşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü- Artvin 7 Mart Spor Kulübü

Erkekler:

Polatlı Belediyesi Spor Kulübü - Bay

Göktürk Gençlik ve Spor Kulübü- Bolu Belediyesi Spor Kulübü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-Cent Koleji Spor Kulübü

Karaman Minik Atılım Spor Kulübü- Eskişehir Hentbol Spor Kulübü

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü- Aksaray Belediyesi Spor Kulübü

Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü- İzmir Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Kulübü

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Kaynak: AA

gençlik, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda 1. Lig fikstürü belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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