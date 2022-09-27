Kadınlar 1. Lig'de 11'er takımdan oluşan iki grupta karşılaşmalar 15 Ekim'de, Erkekler 1. Lig ise 9'ar takımdan oluşan iki grupta maçlar 16 Ekim tarihinde başlayacak.

Kaynak: AA

gençlik, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hentbolda 1. Lig fikstürü belli oldu - Son Dakika

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