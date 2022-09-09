Hentbolda yeni sezon yarın başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbolda yeni sezon yarın başlıyor

09.09.2022 09:24
Hentbolda yeni sezon yarın başlıyor

Hentbolda 2022-2023 sezonu 1. haftası yarın oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Hentbolda 2022-2023 sezonu 1. haftası yarın oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor- MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 1. haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Ligi:

Yarın:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü (Antakya)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Spor Toto (100. Yıl Spor ve Gençlik Merkezi)

17.00 Köyceğiz Belediyespor- Ümraniye Belediyespor (Köyceğiz)

13 Eylül Salı:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Serdivan)

14 Eylül Çarşamba:

15.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Mihalıççık (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Ligi:

11 Eylül Pazar:

13.00 Totem Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Adana Yüreğir)

15.00 Konyaaltı Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

16.00 Görele Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. (Görele)

14 Eylül Çarşamba:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu)

YORUMLAR
500
Hatay'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi daha tutuklandı Hatay'da sahte içki satışı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi daha tutuklandı Hatay Sağlık Müdürlüğünden yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyacına ilişkin açıklama Açıklaması Hatay Sağlık Müdürlüğünden yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ihtiyacına ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü, Eylül, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda yeni sezon yarın başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 09:24:39. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbolda yeni sezon yarın başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement