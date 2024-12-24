Hentbolda Kupada Eleme Turu Heyecanı

Spor

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası eleme turu karşılaşmaları, 27-29 Aralık tarihlerinde Konya ve Rize'de oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, eleme turunda 6 takım, 3'erli 2 grupta mücadele edecek.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı A Grubu'nda karşılaşmalar, Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi ile 75. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak.

Rize'deki Güneysu Spor Salonu'nda oynanacak B Grubu maçlarında ise Depsaş Enerji As, Güneysu ve Rize Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Grup birincileri, "HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final"de mücadele etme hakkı kazanacak.

Erkekler Süper Lig'de 2023-24 sezonunu ilk 6 sırada tamamlayan Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor doğrudan "Sekizli Final"e katılacak.

Eleme turu maçlarının programı şöyle:

A Grubu

27 Aralık Cuma:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyepor-Mihalıççık Belediyespor

28 Aralık Cumartesi:

17.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor

29 Aralık Pazar:

17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyepor

B Grubu

27 Aralık Cuma:

17.00 Depsaş Enerji As-Güneysu

28 Aralık Cumartesi:

17.00 Rize Belediyespor-Depsaş Enerji As

29 Aralık Pazar:

17.00 Güneysu-Rize Belediyespor