Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.
Ligde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Safiport, yarın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 4. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
13.30 Antalya 07 Basketbol- Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
6 Kasım Cumartesi:
13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Galatasaray (Servet Tazegül)
14.00 OGM Ormanspor- Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)
14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)
Kaynak: AA
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