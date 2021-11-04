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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın başlayacak - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın başlayacak

04.11.2021 11:10
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Ligde derbi maçta Beşiktaş HDI Sigorta ile Fenerbahçe Safiport, yarın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 4. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

13.30 Antalya 07 Basketbol- Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

6 Kasım Cumartesi:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Galatasaray (Servet Tazegül)

14.00 OGM Ormanspor- Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)

16.00 Nesibe Aydın- Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta yarın başlayacak - Son Dakika
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