Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Tolga Edis, Batuhan Kümükoğlu, Yarkın Keskin
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 8, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 8, Solopova 8, Fields 31, Mircheva 9, Higgins 12
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Esma Çelen Türk 4, Vintsilaiou 17, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 19, Modiri 18
1. Periyot: 20-28
Devre: 42-41
3. Periyot: 66-56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 90-74 yendi.
Kaynak: AA
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