Okan Buruk\'un tercihi olay oldu: Muslera neden yedek?

Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda ederken, teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'deki sürpriz kaleci tercihi çok konuşuldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Koopmeiners, Mijnans, Poku, Lahdo, Parrott.

MUSLERA İLK KEZ YEDEK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kalede Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'i tercih etmesi gündem oldu.Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı. Sarı-kırmızılı takıma 2011'de transfer olan Muslera, rotasyon yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçları haricinde Süper Lig ve Avrupa kupası maçlarında sakat veya cezası olmadığı dönemde hep sahada yer aldı. AZ Alkmaar mücadelesinde yedek kalan Muslera, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşamış oldu.

Tecrübeli kaleci, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da sadece 2020-2021 sezonunda çapraz bağ sakatlığı sonrasında rehabilitasyon sürecindeyken UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 Barcelona maçı ve Süper Lig'de ise Konyaspor ve Beşiktaş müsabakalarında yedek oturmuştu.

SEBEBİ MERAK EDİLİYOR

Bu gelişme üzerine Galatasaraylılar, teknik direktör Okan Buruk'un bu tercihinin nedenini sorgulamaya başladı. Muslera'nın yedek kalması kararının Fenerbahçe derbisi öncesinde dinlendirilmek istendiği ve daha önce de tepki çeken Uruguaylı eldivenin olası mağlubiyette yeniden hedef tahtasına oturtulmaması için alındığı yorumları yapıldı.

MUSLERA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

Muslera, Galatasaray'da toplamda 539 resmi maçta forma giyip 7'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 6'sı ise TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 17 şampiyonluk yaşadı.

YEDEK KULÜBESİNDE GENÇLER VAR

Öte yandan sarı-kırmızılıların yedek kulübesinin genç isimlerden oluşması da dikkat çekti. Yedekler arasında Muslera'nın dışında; Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Hasan Turan,Çağrı Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer alıyor.





GALATASARAY'IN DURUMU

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen "Kupa 2"de normal sezonu 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 14. olarak play-off turuna yükseldi. Bu turda AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, rakibiyle Hollanda'da yaptığı ilk maçı 4-1 kaybetti. Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırladı. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başladı. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlandı. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönettti. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yaptı. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England oldu. VAR odasında England'ın yardımcısı ise Stuart Attwell.