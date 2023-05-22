Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket çok konuşuldu - Son Dakika
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Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket çok konuşuldu

22.05.2023 22:32

Karagümrüklü Mbaye Diagne, Trabzonspor'a attığı gol sonrası ellerini havaya kaldırdı ve sevinç gösterisinde bulunmadı. Sosyal medyada Diagne'nin Trabzonspor'a transfer olacağına yönelik yorumlar yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin forveti Diagne'nin attığı golden sonra yaptığı hareket gündeme damga vurdu.

GOLE SEVİNMEDİ

14'üncü dakikada skoru 1-1'e getiren golü atan Mbaye Diagne, ellerini havaya kaldırıp sevinç gösterisinde bulunmadı. Son zamanlarda ismi Trabzonspor'la anılan tecrübeli forvetin, Bordo-Mavililere transfer olacağına yönelik dedikodular kuvvetlendi.

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu

TARAFTAR HEYECANLANDI

Bordo-Mavili taraftarlar, muhtemel Diagne transferi hakkında sosyal medyada olumlu yorumlar yazdı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket gündem oldu
YORUMLAR
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Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket çok konuşuldu - Son Dakika


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