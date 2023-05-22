Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. İstanbul ekibinin forveti Diagne'nin attığı golden sonra yaptığı hareket gündeme damga vurdu.
14'üncü dakikada skoru 1-1'e getiren golü atan Mbaye Diagne, ellerini havaya kaldırıp sevinç gösterisinde bulunmadı. Son zamanlarda ismi Trabzonspor'la anılan tecrübeli forvetin, Bordo-Mavililere transfer olacağına yönelik dedikodular kuvvetlendi.
Bordo-Mavili taraftarlar, muhtemel Diagne transferi hakkında sosyal medyada olumlu yorumlar yazdı.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Herkes şaştı kaldı! Diagne'nin Trabzonspor'a attığı gol sonrası yaptığı hareket çok konuşuldu - Son Dakika