Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçta yine hakem konuşuldu. Maçın henüz 5. dakikasında gündemi sallayan bir pozisyon yaşandı. Trabzonsporlu Peres, kendisine doğru yönelen Karim Hafez'e doğru eliyle sert müdahalede bulundu.
Futbolseverler Peres'in bilinçli ve sert şekilde Hafez'e vurduğu görüşünde birleşti. Pozisyonu es geçen Fırat Aydınus hakkında ağır eleştiriler yapıldı.
İşte o pozisyon ve sosyal medya yorumları:
Son Dakika › Spor › Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor! - Son Dakika Spor