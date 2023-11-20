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Çağlayan Adliyesi'nde Manchester United'ın kalecisi Onana için suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Çağlayan Adliyesi'nde Manchester United'ın kalecisi Onana için suç duyurusunda bulunuldu

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana ve 4 kişi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Öyle ki Türkiye'de oynanacak maça sayılı günler kala sakatlanan Onana'nın numara yaptığı ve tutuklanma korkusundan İstanbul'a gelmek istemediği belirtiliyor.

20.11.2023 15:33  - Güncelleme: 16:37

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın kalecisi Andre Onana için Avukat Kerim Bahadır Şeker, suç duyurusunda bulundu. Onana'yı dolandırıcılıkla suçlayan Şeker'in başından geçenler filmlere konu olacak cinsten.

DANY HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Avukat Kerim Bahadır Şeker, "Biz bu dosya çerçevesinde 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Cedric Leandre Tchoumbe Fankam, Dany Nounkeu, Christian Sylvain Onanina Nkama, Andre Onana Onana ve Fankam'ın annesi" dedi.

"ONANA İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK"

İddiayı anlatan Şeker, "Olayın başlangıcında 2020 yılında, Cedric Leandre Tchoumbe Fankam burada bir hırsızlık gerçekleştiriyor. Portekiz'in Faranse takımında oynadığı sırada bir telefon hırsızlığı olayı gerçekleştiriyor. Polis bunu alıyor. Maltepe cezaevine gönderiyor. Bizim iletişimimiz tam olarak burada başlıyor. Bize Galatasaray'ın eski futbolcusu Dany Nounkeu ve Fankam'ın annesi ulaşıyor. Hükümlü olan bu kişinin nasıl kurtarılacağını soruyor. Biz de kurtarmanın yolları olduğunu söyleyerek anlaşmaya gidiyoruz. Bu anlaşma gerçekleştikten sonra Dany Nounkeu ve ben Florya'da bir AVM'de buluşuyoruz. Burada Dany Nounkeu'nun telefonundan Manchester United kalecisi Andre Onana ile görüntülü görüşme gerçekleştiriyoruz. Bizim burada anlaşmış olduğumuz rakam 10 bin dolara yakın bir rakam. Bizim hem masraflarımız hem de dosya çerçevesinde avukatlık ücreti ödemeleri ve her şeyden önce işin manevi tarafı kendi ülkemizde bir Türk vatandaşı Türk avukat olarak yabancılar tarafından dolandırılıyorum. Bu içler acısı bir şey" diye konuştu.

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Onana

"ONANA'NIN TUTUKLU YARGILANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Avukat Şeker "Bizim bu dosya çerçevesinde etkin bir soruşturma gerçekleştirilerek Andre Onana ve diğer şüphelilerin ifadeye çağrılması, soruşturma yürütüldükten sonra haklarında ceza davası açıldıktan sonra dolandırıcılıktan hüküm kurulması. Bizim isteğimiz bu. 18 Kasım'da Andre Onana'nın Kamerun milli takımında oynamış olduğu bir maç var. Biz 14 Kasım'da Fankam ile konuştuk. Bir aydan fazla süre geçti. Ödememizi hala daha yapmadı. Eğer böyle olursa 29 Kasım'da Galatasaray- Manchester United maçında Andre Onana oynamaya geldiğinde oynayamayacak. Biz onun tutuklu yargılanması ve hapishaneye gönderilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"SÖZÜNÜ TUT ONANA"

Andre Onana'ya seslenen Avukat Şeker "Andre Onana sen bana bir söz verdin. Bu sözünü tutman lazım. Vermiş olduğun bu söz çerçevesinde de Manchester United da oynuyorsun, bir dünya yıldızısın, bir futbolcusun. Tüm bunlar çerçevesinde onurunla ve sadakatinle bu söze uymalısın. Bizim Türk iç yargılamadan sonra da FİFA'da bir yargılama isteyeceğiz. FİFA'ya da başvuruda bulunacağız. Bizdeki delilleri de FİFA'ya ileteceğiz. Resmi başvurumuzu da Çarşamba günü yapacağız. Bu olayın Galatasaray futbol maçında olması da tamamen bir tesadüf" diye konuştu.

Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlayan Adliyesi'nde Manchester United'ın kalecisi Onana için suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi'nde Manchester United'ın kalecisi Onana için suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika
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