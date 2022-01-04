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Hikmet Karaman, Altay'dan ilk yarının rövanşını almak istiyor Açıklaması - Son Dakika

Hikmet Karaman, Altay'dan ilk yarının rövanşını almak istiyor Açıklaması

04.01.2022 17:10
Hikmet Karaman, Altay'dan ilk yarının rövanşını almak istiyor Açıklaması

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Altay'ı konuk edecekleri maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Altay'ı konuk edecekleri maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, Altay'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Takımda bazı eksik oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Karaman, "Çok önemli bir maç. Altay önemli bir takım. Zevkli bir maç oynayıp, 3 puanı alacağımıza inanıyorum. İlk devrenin rövanşını almak istiyoruz. Bazı eksiklerimiz var fakat biz bütünüz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taraftarımıza ikinci devrenin ilk maçında her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. On ikinci adam çok önemli. Takımımızın buna ihtiyacı var." dedi.

Karaman, transfer konusunda kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kuruluyla bir toplantı yaptıklarını, bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Transferde tek yetkilinin Berna Gözbaşı olduğunu vurgulayan Karaman, "Andrea Bertolacci de olduğu gibi bilindik, yüzde yüz katkı yapacak oyuncularla yola devam etmek Kayserispor'un hayrınadır. Berna Hanım'ın omzunda inanılmaz derecede bir yük var." diye konuştu.

Gavranovic: "Oyunumuz oturmaya başladı"

Kayserisporlu futbolcu Mario Gavranovic, ligin ilk haftalarında sakatlıklar yaşadığını ve zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Yavaş yavaş ritmini yakaladığını ve takıma katkı sağlamaya başladığını belirten Gavranovic, şunları kaydetti:

"Umarım bundan sonra takımımızda daha az sakatlık olur ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız. Altay maçı bizim için çok önemli. İyi çalışıyoruz. En iyi performansımızı gösterip, bu maçı kazanacağımıza inanıyorum. Sezonun ilk yarısındaki Altay maçını kaybetmiştik. Bu maçın üzerinden 6 ay geçti. Takım olarak birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Oyunumuz oturmaya başladı. Bu maçta 3 puan almak istiyoruz. "

Öte yandan, teknik direktör Karaman yönetiminde kulüp tesislerden gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman, Altay'dan ilk yarının rövanşını almak istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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