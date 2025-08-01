Hokey Şampiyonası Kırklareli\'nde Devam Ediyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'ndeki organizasyonun dördüncü günündeki ilk müsabaka, Macaristan ile Finlandiya arasında oynandı. Karşılaşma, Finlandiya'nın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci müsabakada ise Malta ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Malta 7-0 kazandı.
Üçüncü müsabakada Litvanya ile Ukrayna mücadele etti. Karşılaşmayı Ukrayna 5-0 galip tamamladı.
Günün son karşılaşmasında ise Türkiye ile Bulgaristan karşılaştı. Müsabakada Türkiye rakibi karşısında 13-0 üstünlük sağladı.
Karşılaşmayı Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile sporseverler izledi.
Şampiyona yarın sona erecek.
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