Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu

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Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF\'ye restini çekti

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali, oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" dedi.

Geert Wilders

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. İptal edilen maç sonrası iki takım da Türkiye'ye dönme kararı aldı.

"ATATÜRK-SAUDİ ARABİA: 10-0"

Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDEN BİRİNCİ ÇIKMIŞTI

Hollanda'da erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu sağ koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı.