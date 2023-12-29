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Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu - Son Dakika
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Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu

Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'nın iptal olmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Suudi yetkililerin Atatürk poster ve tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle iptal edilen maça ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wilders, ''Atatürk-Suudi Arabistan:10-0'' ifadelerini kullandı.

29.12.2023 - 23:51,  Güncelleme: 00:17
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali, oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal edildi. Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" dedi.

Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu! 'Atatürk-Saudi Arabia:10-0'
Geert Wilders

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. İptal edilen maç sonrası iki takım da Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu! 'Atatürk-Saudi Arabia:10-0'

"ATATÜRK-SAUDİ ARABİA: 10-0"

Hollanda'da ırkçı ve İslam karşıtı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, Süper Kupa'nın iptal olmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Atatürk-Suudi Arabistan: 10-0" ifadelerini kullandı.

Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu! 'Atatürk-Saudi Arabia:10-0'

SEÇİMLERDEN BİRİNCİ ÇIKMIŞTI

Hollanda'da erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu sağ koalisyon kurmak istediğini açıklamıştı.

Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • side meister optik semih: Gözüm tuttu seni Yanıtla 85 55
  • Biyo Art: Türk düşmanı islam düşmanı kim varsa hepsi seviyor abi Yanıtla 38 15
  • Ali Arslan: Atatürk karşısında kim varsa 10-0 Yanıtla 0 0

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Son Dakika Spor Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu - Son Dakika
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