Hüseyin Yücel'den Beşiktaş için 5 Adım Vizyonu - Son Dakika
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Spor

Hüseyin Yücel'den Beşiktaş için 5 Adım Vizyonu

Hüseyin Yücel\'den Beşiktaş için 5 Adım Vizyonu

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurul öncesi 'Beşiktaş için 5 adım' vizyonunu açıkladı. Sportif yapılanmadan taraftar ilişkilerine kadar birçok alanda yenilikleri hedefliyor.

28.12.2024 16:27  Güncelleme: 17:08
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Hüseyin Yücel, 'Beşiktaş için 5 adım' vizyonunu duyurdu

Ali DANAŞ - İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ Kulübü'nün başkan adayı Hüseyin Yücel, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi "Beşiktaş için 5 adım" vizyonunu açıkladı.

Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla 'Beşiktaş için 5 Adım' vizyonunu duyurdu.

Yücel, yeni bir başlangıç yapmak istediklerini ifade ederek, "İlk adımımız sportif yapılanma olacaktır. Futbol takımı için hemen kolları sıvayacağız. Eksikleri iyi biliyoruz. Hoca konusunu çözüme kavuşturacağız. İlk olarak Sergen Yalçın ile görüşeceğiz. Sergen Yalçın dışında başka planlarımız mevcut. Sol kanat, sağ kanat ve sol bek transferi yapacağız. Josef ve Atiba tarzı bir 6 numara da transfer etmek istiyoruz. Premier Lig'den iki oyuncuyla temas halindeyiz. Pazartesiden itibaren işe koyulacağız. Gelen oyuncular kadar giden oyuncular da önemli. Al Musrati'ye ciddi bir teklif var. Seçim sürecinden dolayı bu teklifi pazartesiye erteledik. Bir futbol icra kurulu oluşturduk. Ümraniye'nin havası çok değişecek. Ben futbolu bir profesyonel kadar iyi bilmem. Spor kültürünü ve kulübün nasıl yönetileceğini bilirim. Sadece parayla bu iş olmaz. Sportif akıl becerisi gerek. İcra kurulunda önemli kişiler olacak. Beşiktaş'ta amatör branşlar da çok önemli. Tüm branşlarda mücadeleci takım kuracağız" dedi.

İkinci adım olarak taraftarlarla kenetlenmek istediklerini vurgulayan Hüseyin Yücel, "Bizi ayakta tutanlar, taraftarlarımızdır. Bilet fiyatlarını gözden geçirdik. Tüm taraftarlarımız da bunu ilk maçta görecek. Taraftarlarımızı oyuncularla barıştıracağız. Bazı antrenmanları taraftarlara açacağız. Öğrenci tribünü oluşturacağız. İnönü'deki ruhu tekrar canlandıracağız" şeklinde konuştu.

Üçüncü adımda da derneğe üye taraftarlarla her 6 ayda bir çalıştay gerçekleştireceklerini ifade eden Yücel, "Çalıştaylara kurullarımızı davet edeceğiz. Derneklerimiz için bir 'Lounge' alanı yapacağız. Yeni bir iletişim kanalı da oluşturacağız" dedi.

Yücel, dördüncü adımda iletişim konusunda çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, "İletişim birimini yeniden düzenleyeceğiz. Çağın gerektirdiği dönüşümü yapacağız. Dünya değişiyor, iletişim de değişiyor. SuperApp, taraftarlarımızla aramızda köprü görevi görüyor. SuperApp, önümüzdeki senelerde Avrupa'da en çok kullanılan ve en çok gelir getiren uygulama olacak" diye konuştu.

Beşinci adımda da ekonomi anlamda çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekleyen Yücel, "Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım. 45 Beşiktaşlı iş adamından 2'şer milyon avro borç alacağız. Milyar dolarlık şirketlere sahipler. 'Ben bu parayı verirsem geri alamam.' diyebilirler. Ben şahsi kefaretimi vereceğim. '30-35 yaşındaki yıldız oyuncularla kendi reklamınızı yapacaksınız.' diyebilirler. Kulüp, bu borçları Bankalar Birliği'nden çıkmak için kullanacak. Sponsorluklar da ana gelir kaynaklarımızdan biri. 25 marka ile 86,8 milyon avroluk sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Bu markaların 22 tanesi yeni. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu paranın Beşiktaş'ın kasasına nasıl gireceği. Bu gelirin 36,3 milyon avrosu ilk sene, 25 milyon avrosu ikinci sene, diğer 25 milyon avrosu da üçüncü sene bütçemize gelecek. Para, güvene gelir. Beşiktaş'ın arkası sağlamdır. Beşiktaş'a bu zor günde destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Başkan adayı Serdal Adalı'nın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere de değinen Yücel, şunları söyledi;

"Camianın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Serdal Adalı başkanlığı kazanırsa ilk sponsorluğu benimle gerçekleştirecek. Ondan ricam, söylemlerinde biraz daha hafif olsun. Bir televizyon kanalında bir profesyonel çalışanımızın Fenerbahçe'de kongre üyesi olduğunu söyledi. Bu doğru değil. Belden aşağı vurmaya çalışmasına gerek yok. Birlik ve beraberliği sağlamaya çalışacağız."

Hüseyin Yücel, seçim sürecinin ilk zamanlarında kendini ifade edemediğini vurgulayarak, "Serdal Adalı, benim için sürekli 'Hüseyin Yücel, Hasan Arat'ın devamı.' diyor. Pazar günü göreceğiz bakalım neler olacağını. Son araştırmalarda 5 ila 10 puan arasında önde götürüyoruz. Alacağımızdan hiçbir şüphem yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yücel, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Yücel'den Beşiktaş için 5 Adım Vizyonu - Son Dakika

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