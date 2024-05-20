İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Avrupa Tekvando Şampiyonası\'nda başarılı bir performans sergiledi

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 1 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalya alan ve takım halinde şampiyonluk kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye spor Kulübü (İBBSK) sporcuları, basınla bir araya geldi. İBBSK Başkanı Fatih Keleş, sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek, kendileri ve milli takım adına başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 9-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 1 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün (İBBSK) sporcuları, basınla buluştu. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısına, Taha 87 kg'da altın madalya kazanan Enbiya Biçer, +73 kg'da gümüş madalya alan Nafia Kuş Aydın, 73 kg'da gümüş madalyanın sahibi olan Sude Yaren Uzunçavdar, 49'da gümüş madalyanın sahibi Merve Dinçel Kavurat, +87 kg'da bronz madalya alan Emre Kutalmış Ateşli ve para tekvando kategorisinde K44 63 kg'da gümüş madalya kazanan Mahmut Bozteke'nin yanı sıra İBBSK Başkanı Fatih Keleş ve İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu katıldı.

Başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını vurgulayan Fatih Keleş, "Bizde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak, milli takımımızı 10 tekvando, 2 de paralimpik tekvando sporcumuzla beraber toplamda 12 sporcu ile kafile içerisindeydik. Burada çok değerli madalyalar elde ettik. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Önümüzdeki olimpiyat yarışlarında yer alacak sporcularımız bu kafilenin içerisindeydi. Formda arkadaşlarımız, yine çalışmaya devam ediyorlar ve devam edecekler. Bizim ve milli takım açısından başarılı bir turnuva yaşadık. Bu başarıyı yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Turnuvada kafile liderliğini yapan kulübümüzün genel sekteri Erdem Aslanoğlu'ydu" ifadelerini kullandı.

Erdem Aslanoğlu: "Ülkemizin tekvando branşında ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya gösterdik"

İBB Spor Kulübü olarak olimpik ve amatör spor branşlarına destek vermeye devam edeceklerini aktaran İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, "Bu hedef doğrultunda yanımda gördüğünüz pırıl pırıl genç arkadaşlarımız, sporcularımıza kulübümüz bünyesinde destek oluyoruz. Hep beraber geçtiğimiz hafta Avrupa şampiyonası için Belgrad şehrindeydik. 16 sıklet vardı tekvando branşında, 10 sıklette bizim kulübümüzün sporcuları yer aldı. 2 de para tekvando müsabakasına katılan arkadaşlarımız vardı. 40'ı aşkın ülkeden, 520 sporcunun katıldığı turnuvada ülke olarak birinci olduk. Dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu olduk. Ülkemiz tekvando branşında iyi bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi olimpiyatlarda burada gördüğünüz arkadaşlarla birlikte inşallah devam ettireceğiz. Olimpiyatlarda Nafia Kuş, Merve Dinçel, Emre Kutalmış Ateşli ve ayağında kırık olduğu için aramızda olamayan Hakan Reçber ile 4 tane tekvando, paralimpik olimpiyatlarında Mahmut olmak üzere olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Biz de kulüp olarak onlara sonuna kadar destek oluyoruz ve destek olmaya devam edeceğiz. Dünya şampiyonu sonrası Avrupa şampiyonluğuyla birlikte ülkemizin tekvando branşında ne kadar başarılı olduğunu ve ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bütün dünyaya gösterdi. İnşallah olimpiyatlarda buradaki gümüş madalyaları da altın madalyaya çevireceğiz. İnanıyorum hepsi olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırıp, milli marşımızı duyuracaklar" diye konuştu.

Enbiya Taha Biçer: "Avrupa şampiyonu olarak bir hayalimi gerçekleştirdim"

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Genel Sekreter Aslanoğlu'na teşekkür ederek sözlerine başlayan milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer, "Bizi Sırbistan'da da yalnız bırakmadılar. Desteklerini esirgemediler. Avrupa şampiyonluğu benim için çok değerliydi. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Bir hikayem vardı 2022 yılında. Üçüncü olmuştum. O hikaye tamamlandı. Seneye dünya şampiyonası var. Orada da yarım kalan bir hikaye var. Seneye dünya şampiyonası olarak ülkeme ve kulübüme hizmet etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Merve Dinçel: "Olimpiyatlarda da kürsünün en üst basamağında olmak için çalışıyoruz"

Olimpiyatlara az bir süre kaldığı hatırlatan milli tekvandocu Merve Dinçel de, "Birkaç ay önce burada dünya şampiyonluğumuzu konuşuyorduk. Şimdi takım halindeki Avrupa şampiyonluğumuzu konuşuyoruz. Olimpiyatlarda da kürsünün en üst basamağında olmak için çalışıyoruz. Bu turnuva mental olarak çok zor hazırlandığım bir turnuvaydı. Bu zorlukta yanımda olan başkanıma, Erdem Bey'e, Ali hocama teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda altın madalya alarak ailemin eksik madalyasını tamamlamak istiyorum" dedi.

Aslında hedefinin şampiyonluk olduğunu fakat turnuvayı ikinci sırada tamamladığını aktaran Sude Yaren Uzunçavdar da, "İkincilik kürsüsünde kaldım. İçimde bir burukluk var. Geçen sene Avrupa oyunlarında şampiyon olmuştum. Aslında hedefim tekrarlamaktı. Tekrarlamak nasip olmamıştı. Önümüzdeki turnuvalarda inşallah" cümlelerine yer verdi.

Nafia Kuş Aydın: "Olimpiyat altın madalyasının 90 gün sonra avuçlarımda olacağına inanıyorum"

Avrupa şampiyonasında ikincilik kazandığını belirten milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, "Tabii ki hedefim her zaman şampiyon olmak. Bazen inişler olabiliyor. İndikten sonra önemli olan zirveye nasıl ulaştığındır. Ben bunu çok deneyimledim. 29 yaşındayım ve bu konuda çok tecrübeliyim. Geçen yıl dünya şampiyonu ve ardından Avrupa şampiyonu oldum. Geçen yıl sezonu çok iyi kapattım. Önümde olimpiyatlar var. Her sporcunun hayali orada şampiyon olmaktır. Benim de hayalim bu. Zirveye oynuyorum. Kendime çok güveniyorum. İnanılmaz çalışıyorum. Koleksiyonumun eksik parçası olan olimpiyat altın madalyayı kazanmak çok istiyorum. Daha önce birçok şampiyonluğum var. Koleksiyonumda sadece olimpiyat altın madalyası eksik. Onun da yaklaşık 90 gün sonra avuçlarımın içinde olacağına inanıyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başkanıma, genel sekreterimize, hocama teşekkür ederim. Onlar arkada görünmeyen kahramanlar" ifadelerini kullandı.

Emre Kutalmış Ateşli: "Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Güzel bir şampiyona geçirdiklerini söyleyen milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli de, "Tekrardan takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Bu büyük bir başarıdır. Önceki Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmıştık. Bu kez yarı finalde kaybettim. Burası bir prova oldu. Eksiklerimizi gördük. Asıl hedef olimpiyatlar. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edip altın madalya ile ülkemize dönmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Mahmut Boztepe: "Asıl hedef olimpiyatlar"

Milli olimpik tekvandocu Mahmut Bozteke, 2019'dan bu yana Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Bu sene ufak bir talihsizlik yaşadım. Parmağımda yaşadığım ufak bir sakatlıktan dolayı hastaneye gittim. Bu yüzden final maçına yetişemedim. Burada gümüş madalya kazandım. Bu biraz beni üzdü. Asıl hedef olimpiyatlar. Kulübümüz, federasyonun da verdiği destekle bu başarıları elde ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL