Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 geride kapayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kulübede oldukça gergin anlar geçirdi.

KAYSERİSPOR, 34 DAKİKADA 2 GOL ATTI

Karşılaşmada Kayserispor 22. dakikada Gavranovic ile gol perdesini açarken 34. dakikada Onur Bulut farkı 2'ye çıkardı. Icardi, Mata, Mertens ve Torreira'nın ilk kez aynı anda sahada yer alırken, Okan Buruk takımının ortaya koyduğu futbol karşısında çılgına döndü.

OKAN BURUK ÇILDIRDI

Onur Bulut'un ceza sahasından Muslera'yı avladığı gol sonrası Okan Buruk küplere bindi. Deneyimli çalıştırıcı, ceketini çıkararak fırlattı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, Galatasaray taraftarı takımını eleştiren yorumlarda bulundu.