Derbide Icardi\'nin pozisyonu hakem ve yorumcuları ikiye böldü

F.Bahçe-G. Saray derbisinde Icardi'nin pozisyonu büyük tartışma yarattı. Eski hakem ve yorumcular pozisyonu değerlendirdi. Fırat Aydınus, pozisyonun ya Fenerbahçe lehine faul ya da Djiku'nun yaptığı eylem nedeniyle kırmızı kart ve penaltı olabileceğini söyledi. Rıdvan Dilmen pozisyonun tartışmasız penaltı olduğunu belirtirken, Ahmet Çakar, Djiku'nun Icardi'ye yaptığı hareketin net bir penaltı ve kırmızı kart olması gerektiğini ifade etti. Erman Toroğlu ve Bahattin Duran ise ''penaltı yok" şeklinde yorumladı.

0-0 biten Fenerbahçe- Galatasaray derbisine Icardi'nin pozisyonu damga vurdu. Sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonu eski hakem ve yorumcular değerlendirdi.

"KIRMIZI VE PENALTI"

Eski hakem Fırat Aydınus, "Maçın konuşulan tek majör pozisyonu. Biz maçı izlerken de gelen 3 farklı açıyı gördük. Bu 3 açıya göre yorum yapacağız. Üzerine basa basa söylüyorum. Başka bir görüntü çıkarsa yorum değişebilir. Top oyunda, pozisyon ceza sahası içerisinde. Icardi, Djiku'nun formasını çekiyor. Akabinde Djiku'nun savurduğu şiddetli bir kolu var. Bu açılara göre Icardi'nin kafa yüz kısmına geliyor. Teknik anlamda bu pozisyonda Fenerbahçe'nin lehine faul ve Djiku'nun yaptığı şiddetli eylemden kırmızı kart veya top oyunda olduğu için bu ikili mücadele herhangi bir faulü gerektirmiyor, mücadele diyebilir. Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı kart ve penaltı ama bu açılara göre diyorum, üzerine basa basa... İki karardan biri; ya eylemin öncesinde Icardi faul yaptı deyip faul diyecek veya Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı ve penaltı gerektirecek. Sadece VAR'ın elinde bu açılar varsa hakeme net kanıt sunamadığı için çağırmamıştır." dedi.

"TARTIŞMASIZ PENALTI"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, "Gördüğümüz açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı" dedi.

"BİLMİYORUM"

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Bir sol eli şöyle geliyor, sağ eli böyle geliyor. Yani ikili mücadele, itme kakma... Bu görüntü bana bir şey vermiyor. İkisi de birbirini çekiyor, itiyor. Djiku'nun bir hareketi var ama geliyor mu, gelmiyor mu? Bu açıdan penaltı diyen adam varsa... Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"NET PENALTI"

Ahmet Çakar, "Djiku'nun Icardi'ye top oyundayken yumruk-tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli" şeklinde konuştu.

"PENALTI VE SARI"

Deniz Çoban, "Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı" diye yorumladı.

"TALİHSİZ BİR POZİSYON"

Bülent Yıldırım, "Bu şanssız bir pozisyon. Hakemi savunmak falan değil. Icardi'nin Djiku'ya müdahalesi yok. Hücum faul görmüyorum. Sağ kol, Icardi'nin vücudunu sıyırıyor, temas yok. Kale arkasından görüyoruz ki, Djiku sol koluyla rakibinin yüzüne temas ediyor. Bu kontrolsüz bir hareket, penaltı olması gerekir. VAR'ın sağlıklı sunabileceği kanıt yok. Talihsiz bir pozisyon."

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Bahattin Duran ise, "Bence burada hislerime göre temas var. Ama hislerime göre karar veremem. UEFA, bu görüntülerin çok net bir kanıt olmadığını söylerdi. VAR'ın karışmamasını tavsiye ederdi. Devam kararına saygı duyuyorum ve devam kararına doğru diyorum. Ancak hislerime göre bir temas var" şeklinde yorumladı.