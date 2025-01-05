Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara\'dan kafa karıştıran hamle

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'dan beklenmedik bir hamle geldi.

ICARDI'YI TAKİBE ALDI

İkili sosyal medyadan sürekli birbirleri hakkında suçlayıcı yorumlar yaparken, Wanda Nara ayrılık sürecinde profilinden kaldırdığı Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden profiline koydu. Wanda Nara ayrıca Icardi'yi Instagram'da yeniden takibe aldı.

L-GANTE İLE OLAN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Öte yandan Wanda Nara, bununla da kalmayıp çok konuşulacak bir harekete daha imza attı. Nara, Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını ise hesabından kaldırdı. Wanda'nın Arjantinli rapçi ile canlı yayında dudak dudağa gelmesi ve sonrasında yaşananlar aylarca konuşulmuştu.

BARIŞTILAR MI?

Wanda Nara'nın bu hamleleri sonrası gözler Mauro Icardi'ye çevrildi ama Arjantinli oyuncu ise hala Nara'yı takip etmiyor. Bu gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken ikilinin yeniden barıştığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Wanda'nın bu sürpriz hareketi ikili arasındaki buzları eritebilir.