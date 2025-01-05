Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle - Son Dakika
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Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle

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Mauro Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, yaşadıkları ilişkiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızı rapçi L-Gante ile aldatan Nara, Arjantinli yıldızı Instagram'dan takibe alıp birlikte olan fotoğraflarını profiline geri yükledi. Wanda'nın beklenmeyen bu hamlesi ikili arasındaki buzları eritebilir.

05.01.2025 15:23
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'dan beklenmedik bir hamle geldi.

ICARDI'YI TAKİBE ALDI

İkili sosyal medyadan sürekli birbirleri hakkında suçlayıcı yorumlar yaparken, Wanda Nara ayrılık sürecinde profilinden kaldırdığı Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden profiline koydu. Wanda Nara ayrıca Icardi'yi Instagram'da yeniden takibe aldı.

Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle
Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle

L-GANTE İLE OLAN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Öte yandan Wanda Nara, bununla da kalmayıp çok konuşulacak bir harekete daha imza attı. Nara, Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını ise hesabından kaldırdı. Wanda'nın Arjantinli rapçi ile canlı yayında dudak dudağa gelmesi ve sonrasında yaşananlar aylarca konuşulmuştu.

Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle

BARIŞTILAR MI?

Wanda Nara'nın bu hamleleri sonrası gözler Mauro Icardi'ye çevrildi ama Arjantinli oyuncu ise hala Nara'yı takip etmiyor. Bu gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken ikilinin yeniden barıştığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Wanda'nın bu sürpriz hareketi ikili arasındaki buzları eritebilir.

Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara\'dan kafa karıştıran hamle

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Son Dakika Spor Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Muharrem Yüzügüldü:
    bizene 25 0 Yanıtla
  • Tufan Koçer:
    bize ne ki bundan. birşeyleri normalleştirme çabası ise bi haber değeri taşımayan bu durum ya çalışanlarınız haber yapacak birşey bulsun ya da böyle şeyleri yayınlamayın. 18 0 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    hevesini almış repçiden...darısı yeni boynuzlara.. 18 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Admin Gerçekten sen bu kadına Aşıksın! Olamazmı? Olur ama onun senden haberi yok!! 16 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    Gavatti 6 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tarık yücenin beyaztenliBacisi icardiye Tarıkla beraberVerecekmis 3 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GERI GELIRSE SİCARDİ CAKMAYA DEVAM EDER, ÇOKTA TIN SICARDI ICIN İÇERSEN CAY VAR SEVERSEN BEN VAR GIDERSEN YOL VAR DEMIS SİCARDİ 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    lgebeteli gevşek Tarık yüce 2 3 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Gs’nın ünlü gavatı ger alır onu ne olacak ki !!! Çürümedi der geri alır gavat. Alışmış boynuzlara !!! 2 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bi cesit deli bu kadin 1 0 Yanıtla
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