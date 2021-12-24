- Iğdır'da güreş turnuvası heyecanı sona erdi

IĞDIR - Türkiye'nin dört ilinden ve Azerbaycan'dan toplam 153 sporcunun katıldığı U13-U15-U17 'Iğdır Güreş Turnuvası' tamamlandı.

Iğdır Güreş Turnuvası, Iğdır, Ağrı, Ardahan, Erzurum illeri ile Azerbaycan ülkesinin katılımı ile Iğdır'da gerçekleştirildi. Toplam 153 sporcunun katıldığı turnuvada elde edilen başarının kesilmemesi adına altyapılar için sağlam temel atılıyor. Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda başarılı olanlara Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş ile Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, kupalarını ve madalyalarını verdi.

Azerbaycan'dan güreşçilerle birlikte gelen Vusa Veliyev, Azerbaycan olarak bu turnuvaya dahil oldukları için mutlu olduğu ifade ederek, "Çok güzel bir turnuva. Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum. Bizim de bu turnuvaya bir katkımız olsun dedik" dedi.

"Amaç Avrupa ve Dünya şampiyonluğu"

Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna güreşçi göndermek istediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, "İlimizde güreş sporunun yaygınlaşması adına bu yıl güreş turnuvasının ilkini düzenliyoruz. Çevre illerden, Azerbaycan'dan gelen takımlarımız var. Amacımız hem ilde güreş sporunun etkin hale gelmesi hem de Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna güreşçilerimizi göndermek. Güreşçilerimizin tecrübe kazanması için çalışıyoruz" dedi.

Geleneksel Iğdır Güreş Turnuvası'nda derece yapan takımlar şöyle; "Birinci 465 puanla Iğdır G.S.İ.M, ikinci 325 puanla Ağrı- Eleşkirt, üçüncü 300 puanla Erzurum- Tortum, dördüncü 205 puanla Erzurum A.S.P kulübü, beşinci 188 puanla Azerbaycan, altıncı 165 puanla Erzurum Aşkale."