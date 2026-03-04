İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun - Son Dakika
İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

Haberin Videosunu İzleyin
İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
04.03.2026 20:34
İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
Manisa'nın Gördes ilçesinde Amatör Lig'de mücadele eden Gördes Altıntaş Spor Kulübü futbolcuları, takım arkadaşları Mehmet İnce'ye antrenman sonrasında ilginç bir doğum günü sürprizi yaptı. Futbolcular, antrenman sahasında kollarını koli bandıyla bağlayıp yere yatırdıkları İnce'nin başından aşağı önce pasta boşaltıp, ardından yumurta kırarak sirke ile yıkadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Amatör Lig'de mücadele eden Gördes Altıntaş Spor Kulübü futbolcuları, takım arkadaşları Mehmet İnce'ye ilginç bir doğum günü sürprizi hazırladı.

KOLİ BANDIYLA BAĞLADILAR, YUMURTA KIRIP SİRKE İLE YIKADILAR

Antrenman bitiminde İnce'nin etrafında çember oluşturan futbolcular, önce arkadaşlarının kollarını koli bandıyla bantladı. Yere yatırılan İnce'nin başına pasta boşaltan takım arkadaşları, ardından üzerinde yumurta kırıp sirke ile yıkadı. Renkli anların yaşandığı bu kutlamanın, futbolcular arasında bir geleneğe dönüştürüldüğü öğrenildi.

İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

Antrenör Aziz Altıntaş da futbolcular arasındaki bu tür şakalaşmaların birlik beraberlik ve takım ruhunu pekiştirme anlamında önemli olduğunu vurguladı. Altıntaş, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporu bir yaşam biçimi haline getirmek olduğunu ifade etti.

İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

Kulüp yöneticilerinden Mehmet Çelik de doğum günü sürprizinin dışarıdan bakıldığında farklı anlamlar çıkarılabileceğini ancak futbolcuların kendi aralarında bu tür kutlamaları gelenek haline getirdiklerini belirtti.

Futbol, Spor

Son Dakika Spor İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun - Son Dakika

İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
