İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

Manisa'nın Gördes ilçesinde Amatör Lig'de mücadele eden Gördes Altıntaş Spor Kulübü futbolcuları, takım arkadaşları Mehmet İnce'ye ilginç bir doğum günü sürprizi hazırladı.

KOLİ BANDIYLA BAĞLADILAR, YUMURTA KIRIP SİRKE İLE YIKADILAR

Antrenman bitiminde İnce'nin etrafında çember oluşturan futbolcular, önce arkadaşlarının kollarını koli bandıyla bantladı. Yere yatırılan İnce'nin başına pasta boşaltan takım arkadaşları, ardından üzerinde yumurta kırıp sirke ile yıkadı. Renkli anların yaşandığı bu kutlamanın, futbolcular arasında bir geleneğe dönüştürüldüğü öğrenildi.

Antrenör Aziz Altıntaş da futbolcular arasındaki bu tür şakalaşmaların birlik beraberlik ve takım ruhunu pekiştirme anlamında önemli olduğunu vurguladı. Altıntaş, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporu bir yaşam biçimi haline getirmek olduğunu ifade etti.

Kulüp yöneticilerinden Mehmet Çelik de doğum günü sürprizinin dışarıdan bakıldığında farklı anlamlar çıkarılabileceğini ancak futbolcuların kendi aralarında bu tür kutlamaları gelenek haline getirdiklerini belirtti.