İlkem Yapı Tarsus, Beşiktaş'a Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

İlkem Yapı Tarsus, Beşiktaş'a Mağlup Oldu

İlkem Yapı Tarsus, Beşiktaş\'a Mağlup Oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Beşiktaş'a 85-77'lik skorla kaybetti.

02.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek

İLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 6, Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek, Alleyne 17, Hurt 16

BEŞİKTAŞ: Evansv 10, Hatice Pelin Gülçelik, Winterburn 12, Özge Özışık 4, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Melek Uzunoğlu 3, Krayjısnik 28

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 36-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-66

5 FAUL: Dk. 37'50 Winterburn (Beşiktaş)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Beşiktaş'a 85-77 kaybetti.

Kaynak: DHA

Basketbol, Beşiktaş, Tarsus, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkem Yapı Tarsus, Beşiktaş'a Mağlup Oldu - Son Dakika

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