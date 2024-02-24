Spor

- İmranlıspor'un yeni transferi Yattara, Sivas'a geldi

SİVAS - Sivas Süper Amatör Lig takımlarından İmranlıspor'a transfer olan İbrahim Yattara kente geldi.

Tarifeli uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Yattara'yı burada İmranlısporlu taraftarlar karşıladı. Gineli eski milli futbolcuya İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile kulüp yöneticileri eşlik etti. Yattara kendisine verilen İmranlıspor atkısını da boynuna taktı.

Yattara: "İnşallah şampiyon oluruz"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yattara, İmranlıspor'da hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Yattara, "Buraya geldiğim için mutluyum. Başka şehre geldim. İnşallah hedefimiz şampiyonluk ve BAL'a çıkmak. İnşallah hedefime ulaşacağım. Futbol oynamak kolay değil. Belli bir yaştan sonra gençlerle oynamak biraz zor ama inşallah ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve BAL'a çıkacağız" dedi.

Adnan Avcı: "Yattara'yı anlatmaya gerek yok"

İmranlıspor Başkanı Adnan Avcı ise, "Yattara'ya bizleri kırmayıp buraya kadar geldiği için tüm İmranlı adına teşekkür ediyoruz. Futboluyla Trabzonspor'da destanlar yazan sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın takip ettiği ünlü bir futbolcu kendisi anlatmaya gerek yok. İnşallah bu saatten sonra biz hep beraberiz. Bu transfer sürecinde bizi yalnız bırakmayan Engin Karataş'a çok teşekkür ediyorum. Bu transferdeki emeği çok büyük. Yattara'ya da tekrar hoş geldin diyoruz. İnşallah yarın Cumhuriyet Üniversitesi maçına tüm İmranlılıları bekliyoruz" diye konuştu.

Yattara daha sonra konaklayacağı otele geçti. 43 yaşındaki futbolcu için yarın kentte imza töreni düzenlenecek.