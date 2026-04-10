Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu

10.04.2026 14:27
FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena'nın İstanbul'daki açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini almasına değinen Infantino’nun "Türkiye" tezahüratı salonda büyük coşku yaratırken, katılımcıların alkışları törene damga vurdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul’da düzenlenen FIFA Arena açılışında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Türk futboluna övgüler yağdıran Infantino’nun konuşması tezahüratlarla son buldu.

MONTELLA’YA ÖZEL ALKIŞ

A Milli Takım’ın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma başarısına değinen Infantino, Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya da özel bir parantez açtı. “Bir İtalyan olarak Montella için alkış istiyorum” diyen FIFA Başkanı, salondan büyük destek aldı.

“TARİHİ BİR DÜNYA KUPASI OLACAK”

Turnuvaya sayılı günler kaldığını belirten Infantino, büyük bir heyecan içinde olduğunu vurguladı. “Adeta saniyeleri sayıyorum. Bu, şimdiye kadarki en büyük ve en kapsayıcı Dünya Kupası olacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YENİDEN TARİH YAZACAK”

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılacak olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Infantino, Türk futbolunun tarihi bir döneme girdiğini söyledi.

SALONDA ‘TÜRKİYE’ SESLERİ YÜKSELDİ

Konuşmasının sonunda katılımcıları tezahürata davet eden Infantino, “Türkiye, Türkiye” sloganlarıyla salonda adeta stadyum atmosferi oluşturdu. Coşkulu anlar büyük alkış aldı.

A Milli Futbol Takımı, Gianni İnfantino, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    İbrahim Hacıosmanoğlu Başkanlığında Türkiye artık bu sporu yapıyor, Dursun Özbek bunu kabullensin artık... 4 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste

15:27
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
