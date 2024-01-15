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ING Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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ING Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Kura Çekimi Yapıldı

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kupada Dörtlü Final heyecanı Konya'da yaşanacak. Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde eden takımlar belirlendi ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlendi. Çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, Dörtlü Final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, organizasyonun anlamlı olduğunu belirterek, takımlara başarılar diledi.

ING Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Kura Çekimi Yapıldı
15.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 23:02
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- ING Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi yapıldı

İSTANBUL - Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Kupada Dörtlü Final heyecanı Konya'da yaşanacak.

ING Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belirlendi. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, P. Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkını elde etti. Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, P. Karşıyaka) ile ikinci 4'te bulunan takımlar (Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediye, Galatasaray, Bahçeşehir Koleji) 2 torbaya ayrıldı ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlendi. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapıldı. 13-14 Şubat 2024 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler, Dörtlü Final organizasyonu için Konya'da bir araya gelecek. 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Hidayet Türkoğlu: "Bu organizasyon bizim için çok anlamlı"

Kura çekimi sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, güzel bir organizasyon olmasını temenni ettiklerini söyleyerek, "Basketbol Süper Lig'inin ilk yarısını gerçekten heyecanlı geçen bir sürecinde Türkiye Kupası'nı oynamaya hak kazanan takımlarımızla yaptığımız güzel bir organizasyon, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Oynamaya hak kazanan bütün takımlarımızı hem kutlamak istiyorum hem başarılar dilemek istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası'nı, Hatay ve çevre illerde yaşanan depremden dolayı organize edememiştik. Buradan tekrar hayatını kaybedenleri saygıyla, minnetle anmak istiyorum. Bu seneki Türkiye Kupası, Konya'da düzenlenecek. Buradan değerli dostumuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanına, Valimize ev sahipliği yapacakları için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Orada 4'lü final oynamaya hak kazanacak takımlarımıza da seyircinin bol olacağı bir organizasyon olur. Şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler şöyle oluştu:

A. Efes - Manisa Büyükşehir Belediye Spor

P. Karşıyaka - Galatasaray

Aliağa Petkimspor - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji

Kaynak: İHA
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