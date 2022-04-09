ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

09.04.2022 15:31
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Burak YılmazYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Emircan Koşut, German 30, Lomazs 12, Hakan Yapar 9, Upson 4, Serkan Menteşe, Altan Erol 12, Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı, Atahan Altıok,...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Emircan Koşut, German 30, Lomazs 12, Hakan Yapar 9, Upson 4, Serkan Menteşe, Altan Erol 12, Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı, Atahan Altıok, Sestina 12

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Enes Berkay Taşkıran 10, Bruinsma 18, Miller 26, Herun 18, Can Kurt, Kadir Bayram 1, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Clyburn 13, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 9, Mustafa Kurtuldum 2

1. Periyot: 25-31

Devre: 39-62

3. Periyot: 66-89

Beş faulle çıkanlar: 28.46 Upson, 33.05 Thomas Akyazılı (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 109-90 yendi.???????

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ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109 Yukatel Merkezefendi Belediye Basket - Büyükçekmece Basketbol: 90-109 Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu Merkezefendi'de ilk iftar sofrası Muratdede Mahallesi'nde kuruldu

Emircan Koşut, Mehmet Serdar, Erşan Kartal, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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