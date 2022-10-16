ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.10.2022 17:22
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: YenişehirHakemler: Alper Özgök, Şeyhmus Melek, Ramazan Sezer BaranRize Belediyesi: Hollivay 7, Arzu Asiye Özdemir 16, Sherrill 15, Zohnova 5, Sümeyya Özcan 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 2, Eydina Topçu 3, Deniz Üstün 6Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 6, Davis 23, Gizem Mürüvet...

Salon: Yenişehir

Hakemler: Alper Özgök, Şeyhmus Melek, Ramazan Sezer Baran

Rize Belediyesi: Hollivay 7, Arzu Asiye Özdemir 16, Sherrill 15, Zohnova 5, Sümeyya Özcan 7, Binnur Gülcan Aydoğmuş 2, Eydina Topçu 3, Deniz Üstün 6

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Maria Gültekin 6, Davis 23, Gizem Mürüvet Uca 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Cannon 20, Gonca Karataş

1. Periyot: 24-22

Devre: 29-38

3. Periyot: 47-49

Beş faulle oyundan çıkan: 39.27 Sherrill (Rize Belediyesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Rize Belediyesi'ni 62-61 mağlup etti.

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Kaynak: AA

Ramazan Sezer, Alper Özgök, basketbol, Uludağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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