ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.10.2022 17:58
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Göksun Öz, Haldun Çoban, Burak ErkanÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Fagbenle 8, Hayes 32, Özge Özışık 7, Sinem Ataş 6, Grigalauskyte 8, Esra Ural Topuz 2, Asya ÜlkerBOTAŞ: Melis Gülcan 16, Sevgi Uzun 7, Sehernaz...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Göksun Öz, Haldun Çoban, Burak Erkan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Gamze Takmaz 3, Gökşen Fitik 2, Fagbenle 8, Hayes 32, Özge Özışık 7, Sinem Ataş 6, Grigalauskyte 8, Esra Ural Topuz 2, Asya Ülker

BOTAŞ: Melis Gülcan 16, Sevgi Uzun 7, Sehernaz Çidal, Sventoraite 12, Slocum 6, Ayşegül Günay Aladağ 3, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik, Meltem Avcı 7

1. Periyot: 16-13

Devre: 35-28

3. Periyot: 56-44

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ'ı 68-51 yendi.

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Kaynak: AA

Mersin Yenişehir, Gamze Takmaz, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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