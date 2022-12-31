2022'de spor gündemine damga vuran olaylar belli oldu! Ronaldo zirveyi kimseye bırakmadı

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2022 yılında en çok haber konusu olan spor olaylarını sıraladı.

RONALDO ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

10 olayın yer aldığı listenin başında 2 bin 868 haberle Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesi geldi. Olaylı şekilde İngiliz ekibi ile yolları ayıran futbolcuya ait haberler 28 milyon 514 bin 891 okunma aldı. Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak Jorge Jesus'u takımın başına getirmesi 2 bin 528 kez haber olurken, 10 milyon 857 bin 174 okunmaya ulaştı.

GALATASARAY'IN BAŞINA OKAN BURUK GETİRİLDİ

Galatasaray'da teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesi ise 3. sırada kendisine yer buldu. Deneyimli hocanın sarı-kırmızılılara imza atması 2 bin 87 habere konu olurken, 21 milyon 227 bin 176 okunma aldı. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak hayal kırıklığı yaratan Mesut Özil'in Başakşehir'e transferi ise bin 896 habere konu oldu, bu haberler 9 milyon 109 bin 937 kez okundu.

TEMSİLCİLERİMİZİN TARİHİ BAŞARILARI DA LİSTEDE

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması listede kendisine 5. sırada yer buldu. Temsilcimizin tarihi başarısı bin 810 habere konu olurken, toplam 3 milyon 145 bin 48 okunma oldu. 6. sırada ise Anadolu Efes'in üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu olması bin 774 haberle yer aldı. Anadolu Efes'in Avrupa şampiyonluğu 6 milyon 281 bin 861 okunmaya ulaştı.

REAL MADRID, 8. SIRADA KENDİNE YER BULDU

Galatasaray'da Burak Elmas dönemi sona ererken Dursun Özbek'in yeniden başkan olması ise listede 7. sırada kendisine yer buldu. Özbek'in Galatasaray'da başkanlık seçimlerini kazanması ile ilgili 2 bin 87 haber yapılırken, bu haberler 21 milyon 227 bin 176 kez okundu. Dünya devi Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması 8. sırada yer alırken, eflatun-beyazlıların bu başarısı bin 491 habere konu oldu. Real Madrid'in Avrupa'nın en prestijli turnuvasını aldığına dair haberler 3 milyon 400 bin 567 kez okundu.

HINCAL ULUÇ'UN ÖLÜMÜ LİSTENİN 10. SIRASINDA

Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen milli futbolcu Arda Turan'ın futbolculuk kariyerini bitirmesi ise listenin 8. sırasında bulunuyor. Turan'ın kariyerini sonlandırmasını konu alan bin 327 haber yapılırken, bu haberler 4 milyon 209 bin 74 okunmaya ulaştı. Usta gazeteci Hıncal Uluç'un hayatını kaybetmesi ise 10. sırada yer aldı. Uluç'un vefatına ilişkin bin 266 haber yapılırken, bu haberler 2 milyon 101 bin 187 kez okundu.