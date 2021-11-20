Üye Girişi
İran'da bir ilk: Erkek olduğu iddia edilen kadın kalecinin posterleri Tahran'ın meydanlarına asılldı - Son Dakika

İran'da bir ilk: Erkek olduğu iddia edilen kadın kalecinin posterleri Tahran'ın meydanlarına asılldı

20.11.2021 19:12

İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Kadın Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'nin posterleri, kendisine destek olmak amacıyla başkent Tahran'daki meydanlara asıldı. Kadın futbolcu, kendisine yapılan "Kadın değil erkek" iddialarını çok kırıcı bulduğunu açıklamıştı.

İsfahan kentindeki Zubahen Takımı'nda oynayan Koudaei, Ürdün ile oynanan 2022 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu maçında kurtardığı penaltılarla dikkati çekince Ürdün Futbol Federasyonunun iddiasıyla tartışmaların odağında yer aldı.

OLAYA SESSİZ KALINMASI TEPKİ ÇEKTİ

AFC'ye bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonunun "söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını" talep etmesi, İran'da büyük tepkilere yol açtı. İranlı sosyal medya kullanıcıları, Twitter ve diğer mecralarda Koudaei adıyla açtıkları hashtaglerle milli oyuncuya destek verirken kadın hakları kuruluşlarının olaya sessiz kalmasına tepki gösterildi.

"KAHRAMAN SPORCUMUZ"

Tahran Büyükşehir Belediyesi de Koudaei'ye destek amacıyla başkentin en hareketli noktaları olan Veli Asr, Haftom Tir ve Fatemi meydanlarında milli futbolcunun posterlerini astı. "Kahraman sporcumuz" ve "İran'ın iftiharı" sloganlarının yer aldığı posterler, Tahran halkı ve sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

İRAN AYNI ŞUÇLAMALARLA DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞMIŞTI

İran Kadın Futbol Milli Takımı'nda erkek oyuncuların olduğu iddiası ilk kez gündeme gelmiyor.2015 yılında da milli takımda yer alan 8 futbolcunun cinsiyet değiştirmeyi planladığı ancak ameliyat olmadığı halde milli takımda yer aldığı iddiası İngiliz basınında yer almış, olay İranlı yetkililerin kadrodaki futbolculara cinsiyet testi yapılması talimatıyla sonuçlanmıştı.2014 yılında yine dört kadın milli takım futbolcusuyla ilgili benzer iddialar gündeme gelmişti.

Cinsiyet tartışmalarıyla gündeme oturmuştu! Milli futbolcunun posterleri Tahran meydanlarına asıldı
İran'da bir ilk: Erkek olduğu iddia edilen kadın kalecinin posterleri Tahran'ın meydanlarına asılldı

Futbol, Tahran, Milli, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İran'da bir ilk: Erkek olduğu iddia edilen kadın kalecinin posterleri Tahran'ın meydanlarına asılldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar 19:05 İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Vatandaşa 13:14 Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
19:12 Hafriyat kamyonu aracı biçti: TEM'de 2 ölü, 1 ağır yaralı
19:12 İran'da bir ilk: Erkek olduğu iddia edilen kadın kalecinin posterleri Tahran'ın meydanlarına asılldı
19:09 Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı!
19:04 İstanbul Ekonomi Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar
18:47 Emekliler isyanda: Battaniyelere sarılarak oturacağız
18:34 Araçlarından inip para topladılar
18:21 İyi haber: İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
18:19 "Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor
18:09 Sergen Yalçın tüm silahlarını sahaya sürdü! Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:09 Emre Belözoğlu'nun başarısı: Başakşehir, Sivasspor'u da yenerek Süper Lig devlerinin önüne geçti
Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Mart ayına kadar Avrupa'da 500 bin kişi ölebilir! Dünya Sağlık Örgütü uyardı!         
19:10
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri         
17:31
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 19:18:35. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da bir ilk: Erkek olduğu iddia edilen kadın kalecinin posterleri Tahran'ın meydanlarına asılldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement