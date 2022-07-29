Manuel Fernandes: "Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi" - Son Dakika
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Manuel Fernandes: "Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi"

29.07.2022 11:29
Manuel Fernandes: "Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi"

İran ekibi Sepahan'a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, "Benfica'da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş'ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım" dedi.

İran ekibi Sepahan'a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, " Benfica'da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş'ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım" dedi.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Kayserispor formalarını giyen Manuel Fernandes, İran'ın Sepahan kulübüne transfer oldu. Yeni sezon öncesi kampını Kocaeli Edis Spor Kompleksi'nde geçiren İran ekibiyle 1 haftadır idmanlara çıkan Portekizli yıldız, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı.

"Hedefimiz şampiyon olup kupayı kazanmak"

Yeni kulübüyle hedefinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Manuel Fernandes, "Bir haftadır buradayım. Kulübümüz geçen seneyi üçüncü bitirmiş, büyük bir kulüp. Tabii ki bu seneki hedefimiz şampiyon olup kupayı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi"

Beşiktaş'ta geçirdiği günlerle ilgili de konuşan başarılı futbolcu, "Ben de Beşiktaşlı taraftarlarla aynı duygudayım. Benim ikinci evim burası. Tabii o duygular ve İstanbul bambaşka. Benfica'da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş'ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım" cümlelerine yer verdi.

"Beşiktaş marşlarını hatırlıyorum ama sesim iyi değil"

Beşiktaş'ta unutamadığı anlarla alakalı ise Fernandes, "Ligde 3-2 yendiğimiz Fenerbahçe maçını hiç unutamıyorum. Son dakikada Olcay Şahan'ın golüyle kazanmıştık. Bir de Türkiye Kupası'nı kazandığımız maçı hiç unutmuyorum. Beşiktaş marşlarını hatırlıyorum ama sesim iyi değil" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Manuel Fernandes, Beşiktaş, Benfica, İran, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manuel Fernandes: 'Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi' - Son Dakika

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