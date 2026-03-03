İran Kadın Milli Futbol Takımı 160\'tan fazla çocuğun ölmesine kayıtsız kalmadı

Pazartesi gecesi oynanan karşılaşma öncesinde futbolcuların, Amerika ve İsrail'in "önleyici saldırı" olarak nitelendirilen operasyonunda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için bu kararı aldığı iddia edildi. Takımın, marşı okumayarak hayatını kaybeden sivillere saygı göstermek istediği ileri sürüldü.
Seremoni sırasında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Minab kentinde kız okulunu hedef alan hava saldırısı ülkeyi yasa boğan bir trajediye dönüştü. ABD-İsrail ortak operasyonunun ilk gününde gerçekleşen saldırıda büyük çoğunluğu kız öğrenci olmak üzere 165 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından kentte cenaze hazırlıkları başlarken yan yana açılmış mezarların görüntüleri yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi.
