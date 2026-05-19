İran Milli Takımı Dünya Kupası Hazırlıklarına Antalya\'da Başladı

19.05.2026 20:19
İran Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da başladı ve vize işlemleri için Ankara'ya gidecek.

İRAN Futbol Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da başladı. İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, antrenman esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Dünya Kupası'na katılan ilk 3 takımdan biri olduklarını ve perşembe günü de vize işlemleri için Ankara'ya gideceklerini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Futbol Milli Takımı, turnuva hazırlıklarına Antalya'da başladı. Tahran'dan dün havayolu ile Antalya'ya gelen İran kafilesi, bugün akşam saatlerinde çalışmalarını Kundu Turizm merkezinde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde yapılan antrenmana izinli olan ve ligleri yeni biten 11 oyuncu katılmadı. Antrenman teknik direktör Amir Ghalenoei gözetiminde yapılırken, hafif sakatlığı bulunan Milad Mohammadi takımdan ayrı çalıştı. İran Milli Takımı'nın antrenmanı ısınma hareketleriyle başlarken, top kapma çalışmasıyla devam etti. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı. İran Milli Takımı yaklaşık 2 haftalık kamp sürecinde ABD için vize işlemlerini de gerçekleştirecek. 29 Mayıs'ta Gambiya ile hazırlık maçı oynayacak İran Milli takımı, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla ise sürdürecek.

'İLK ÜÇ TAKIMDAN BİRİYİZ'

Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, "Yaklaşan Dünya Kupası ile ilgili programlarımızı yaptık. Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ilk üç takımdan biriyiz. Takımımız olarak her zamanki gibi Dünya Kupası için plan yaptık ve çok beklenen Dünya Kupası'na katılacağız" dedi.

'EV SAHİBİ ÜLKENİN VİZE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR'

Turnuva yönetmeliğine göre ev sahibi federasyonun turnuvaya ve Dünya Kupası'na katılan tüm üye federasyonlar için vize düzenleme yükümlülüğü olduğunu ifade eden Mehdi Mohammad Nabi, "Yarından sonraki gün, yani perşembe günü, takım üyelerimiz için hem ABD hem de Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceğiz. Ayrıca vize işlemleri ve diğer bazı işlemler için bize katılacak bazı uluslararası oyuncularımız da var" diye konuştu.

'DENEYİMLERİMİZ OLDU'

İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, güvenlik konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Örneğin, yerel güvenlik komitesi ve Dünya Kupaları ile ilgili bazı bilgiler. Daha önceki yıllarda Fransa, Almanya, Katar ve Brezilya gibi Dünya Kupaları'nda, Dünya Kupası güvenlik biriminin şehirler arasında seyahat etmemizi sağlaması gerektiği konusunda deneyimimiz oldu. Güvenlik planları hakkında yeterli bilgiye sahibiz ve onlar bize üç maçın tamamı için şehirlerden uzaklaşmamamız konusunda rehberlik ediyorlar" dedi.

'TÜRKİYE'DE İNSANLAR BİZİ DESTEKLİYOR'

Türkiye'deki insanların kendi düşünceleriyle bağlantı kurduklarını ve kendilerini desteklediğine dikkat çeken Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, "Aslında, buradaki insanların destekleri, ülkemize, bize olan motivasyonunuzu ve ilginizi gösteriyor. Örneğin, Türkiye ile İran ve diğer ülkeler arasındaki ilişkiler bizim görüşlerimizle ve fikirlerimizle bağlantılı. Bu da bizimle ve görüşlerimizle ilgilendiğinizi gösteriyor. ve umuyoruz ki FIFA da bu görüşü destekler ve örneğin bazı politikaların veya benzeri şeylerin müdahale etmesine izin vermez" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

