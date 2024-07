İrfan Can Eğribayat\'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var

Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenman yaptığı sırada bir taraftar ile İrfan Can Eğribayat arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu.

"OLUM DRONELAR VAR HAVADA"

Bir taraftarın, "Mourinho'nun arkası dönük bir imza at be görmüyor" demesine yanıtsız kalmayan İrfan Can Eğribayat, "Olum dronelar falan var havada" diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki bu samimi anlar kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi.