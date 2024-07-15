İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var - Son Dakika
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Spor

İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İrfan Can Eğribayat, antrenman sırasında kendisine ''Mourinho'nun arkası dönük imza at'' diyen taraftara ''Dronelar var havada'' yanıtını verdi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

15.07.2024 14:18
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin antrenman yaptığı sırada bir taraftar ile İrfan Can Eğribayat arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu.

"OLUM DRONELAR VAR HAVADA"

Bir taraftarın, "Mourinho'nun arkası dönük bir imza at be görmüyor" demesine yanıtsız kalmayan İrfan Can Eğribayat, "Olum dronelar falan var havada" diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki bu samimi anlar kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi.

İrfan Can Eğribayat\'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tazmanya: bos teneke 13 14 Yanıtla
  • recep özoğul: FB de bu tipte topçular varken GS nin sırtı yere gelmez. 11 8 Yanıtla
  • Özgür Çelik: Aslında iyi kaleci ama ne bileyim biraz değişik:) 8 7 Yanıtla
  • Metehan Gazabiniz: kişilik karakter yeteneği gölgeliyor... 6 6 Yanıtla
  • Alper Ülgentay: Yürrü oltacı irfan. 8 2 Yanıtla
  • Kadir Sahin: Ha irfan can eğribayat imza atmış, ha sıradan bir vatandaş. İmza attıracağınız kişi kariyerli biri olsun olum :) 5 2 Yanıtla

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