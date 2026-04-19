İşitme Engelli Fatma'nın Tekvando Başarısı
İşitme Engelli Fatma'nın Tekvando Başarısı

19.04.2026 11:33
Fatma Akkaya, işitme engelli olarak Türkiye Tekvando Şampiyonu oldu, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

KAYSERİ'de 5 yıl önce ailesiyle spor salonunun önünden geçtiği sırada içerideki sporcuları görüp izlerken antrenörler tarafından fark edilerek içeri davet edilen işitme engelli Fatma Akkaya (14), başladığı tekvando sporunda bu yıl Türkiye birincisi oldu. Hedefinin Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Akkaya, "Bu sene kasım ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağı göndere çektirmek istiyorum" dedi.

Kayseri'de işitme engelli olarak dünyaya gelen Fatma Akkaya, 3 yaşında ameliyat oldu. Yüzde 70 işitme kaybı olan Akkaya, kulağına takılan cihazla duymaya başladı. Geçen süreçte eğitimine devam eden Akkaya, ailesiyle 5 yıl önce spor salonunun önünden geçtiği sırada içerideki sporcuların çalışmaları dikkatini çekti. Akkaya'nın kulağındaki işitme cihazını fark eden antrenörler Arzu Tan Sayan ve eşi Yavuz Sayan, Akkaya'yı içeri davet edip tekvandoya başlattı. Yaklaşık 5 yılda Türkiye 2'nciliği elde eden 8'inci sınıf öğrencisi Akkaya, bu yıl şubat ayında Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyleyen Akkaya, "5 yıldır tekvando sporu yapıyorum. 5 yıl içinde Türkiye şampiyonu ve Türkiye 2'ncisi oldum. Tekvandoya, ailemle gezerken spor kulübünün önünden geçiyorduk. Çalışmalar dikkatimi çekti. Bakarken, Arzu ve Yavuz hocam yanıma geldi. İşitme cihazımı fark ettiler. Beni misafir olarak antrenmana davet ettiler. Bende tekvandoyu ve hocalarımı çok sevdim" diye konuştu.

'İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTUP, BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİRMEK İSTİYORUM'

Antrenörlerinin kendisine kısa ve orta vadeli plan yapıp hedef koyduklarını aktaran Akkaya, "Şubat ayında Ankara'da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Gençler kategorisinde olmama rağmen büyük bayanlarda yarışıp, ablalarımı yenip, 46 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene kasım ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağı göndere çektirmek istiyorum. Doğduktan sonra 3 yaşımda işitme ameliyatı geçirdim. Okuldaki arkadaşlarım, işitme cihazımı soruyorlardı. Benle dalga geçiyorlar diye kapanmaya karar verdim. Spor, hayatımı kolaylaştırdı. Hocalarım ve ailem sayesinde çok mutluyum. İyi ki tekvandoya başlamışım. Çok mutluyum" dedi.

'AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Antrenör Arzu Tan Sayan, "Fatma kızımızla serüvenimiz 5 yıl önce başladı. İyi ki de başlamış. Kızımıza çok güzel dokunuşlarda bulunduk ve inanıyorum ki bayrağımızı o da göndere çektirecek. İstiklal Marşımızı okutacak. Annesiyle spor salonunun önünden geçerken karşılaşmamız oldu ve kendilerini içeriye davet ettik. İşitme engelli olduğunu öğrendik. Bizim engelli öğrencilerimiz de var. Bu engelli öğrencilerimizle birçok başarıya imza attık. Allah nasip ederse bu sene kasım ayında Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye şampiyonluğunun üzerine inşallah Avrupa şampiyonluğu da eklemek istiyoruz. Hedef burada kalmayacak. Amacımız İstiklal Marşı'nın okutup bayrağımızı göndere çektirmek" ifadelerinin kullandı.

Kaynak: DHA

Advertisement
